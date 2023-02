Peterku a Sehnala v nominaci basketbalistů nahradili Kovář a Švec

"Martin Peterka má bohužel nějaké problémy se zády. Objevil se tady, ale po konzultaci s týmovým doktorem bylo rozhodnuto poměrně jednoznačně, že se vrátí do klubu. Tam bude rehabilitovat, aby byl co nejrychleji v akci. Na jeho místo jsme povolali Luboše Kováře," řekl novinářům před dnešním večerním tréninkem v Poděbradech asistent trenéra Jan Pospíšil.

"Je to ideální prostor, abychom buď zrenovovali staré tváře, nebo zařadili ty nové. Ondra Hanzlík s námi absolvoval část soustředění před olympijskou kvalifikací. Už byl součástí přípravných zápasů v Hamburku, Ondra Švec hrál v minulém okně. Jsou to hráči, kteří mají nějakou perspektivu do budoucna, měli by převzít otěže a mít větší roli v národním týmu," řekl Pospíšil.