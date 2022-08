Postup na mistrovství světa? Největší plus, těší trenéra mladých českých basketbalistek

Znamená šesté misto a postup na MS dalším krůčkem směrem do světové špičky?

Se zapojením do špičky bych byl hodně opatrný. To je na další téma, co nám k tomu ještě chybí a nechybí. Ale postup na svět byl rozhodně jedním z našich cílů a šesté místo je velmi slušný výsledek.

Je to maximum, čeho tým mohl dosáhnout?

Samozřejmě, pokud si vše budeme analyzovat, byla velká šance dostat se i mezi nejlepší čtyři celky. Někde vzadu nás ta myšlenka bude ještě chvíli hryzat. Ale šesté místo je vzhledem k postupu na mistrovství světa výborné. A především to, jak se hráčky herně prezentovaly a jak působily jako tým, je pro mě ještě nad všechna umístění.

Síla týmu se ukázala v osmifinále proti Turecku. I úvodní duel ve skupině o 5. až 8. místo proti Polsku jste zvládli bravurně...

Mám radost, že nějaké načasování formy tam bylo. Tým hrál lépe a lépe, potvrdil velký potenciál. Tyto dvě výhry pro nás byly zásadní a stěžejní vzhledem k postupu na mistrovství světa. Ale myslím, že náš nejlepší výkon přišel proti tomu nejsilnějšímu soupeři.

Máte na mysli prohrané čtvrtfinále s Litvou (81:87), pozdějším šampionem?

Tým hrál nadstandard. Ukázal obrovskou vnitřní energii. Že to nevyšlo, to je skládanka více momentů. Konec třetí čtvrtiny, kdy jsme s klaksonem inkasovali trojku na vyrovnání, přestože jsme chvíli předtím byli plus pět bodů. V závěrečné čtvrtině jsme pak udělali dílčí chyby v obraně. Navíc v momentech, v nichž jsme soupeřky měli načtené a do té doby hráčky řešily situace dobře. Zásadní momenty vidím dva. Faul v poslední minutě při nájezdu, který byl trochu zbytečný. A pak 32 vteřin před koncem utkání, kdy jsme ubránili skoro celý útok soupeřek. Ztráceli jsme v tu chvíli jediný bod. Kdybychom získali míč, věřím, že bychom ve zbývajícím čase ještě zabojovali o výhru. Bohužel, špatně jsme dorotovali na straně a inkasovali trojku. Ale to jsou kdyby. V obraně jsme udělali více chyb, než je zdrávo, a to takový soupeř trestá.

I vy jste v tomto utkání inkasoval technickou chybu. Ovládly i vás trochu emoce?

To bylo spíše nedorozumění než frustrace. Rozhodčí, zvlášť jeden z nich, také trošičku ovlivnil vývoj utkání. Ne, že by mi ujely nervy směrem k sudím, ale předvedl jsem v jedné chvíli takový povzdych, který skončil malým kopnutím do banneru. Nic velkého, ale jelikož byl posunutý, dostal jsem technickou chybu. Myslím, že trošku necitlivé rozhodnutí, ale beru na sebe, že i tak jsem se toho mohl vyvarovat.

Tým je pro vás na prvním místě. Přesto, vyzdvihnete některé z jednotlivých hráček, kterým mistrovství vyšlo nadstandardně?

Odpovím jinak. My jsme ve statistikách šampionátu byli druzí nejlepší v počtu asistencí ze všech týmů. To je jeden z klíčových aspektů naší hry, de facto každý na hřišti mohl být bodový. Kromě toho, že šlo o vysoce týmový výkon, byly holky celkem s nejvyšším počtem nastřílených bodů na zápas, nejlepším v útočném doskakování a třetím v ziscích. Což jsou faktory, které definovaly jejich styl hry. Samy na to byly hodně pyšné. Ano, v týmu figurují opory, okolo kterých se to točilo, ale všechny hráčky přijaly kolektivní mentalitu. To je důvod, proč nikoho konkrétně nebudu jmenovat.

Oslavili jste společně alespoň trošku šestou příčku?

Šampaňským jsme si nepřiťukli. I proto, že v týmu je stále hodně hráček nezletilých. (úsměv) Holky spolu určitě chvíli pobyly a užily si postup na svět. Já to mám tak, že když skončí velký turnaj, končí práce s týmem. Tady je to jinak, nemám co ukončovat. Doufám v to, že v tomto složení budeme pokračovat a přípravu budeme směřovat na mistrovství světa příští rok. Proto nic neuzavírám, máme před sebou další cíle.

