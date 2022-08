Reisingerová byla z ocenění nadšená, ve Španělsku se stěhuje do Salamanky

"Je to takové skvělé završení práce a dar nám sportovcům, že se nám něco z basketu vrací. Nejen zápasy a výsledky, ale i ocenění za celé roky dřiny, kdy nemáme volna, nemůžeme jezdit na dovolené a nemáme Vánoce, tak je to taková odměna. Skvělé," řekla Reisingerová po sobotním vyhlášení v Mariánských Lázních.

Sezona ale nebyla podle jejích představ. "Na klubové úrovni byla sezona hodně složitá, těžká, co se týče fyzična i mentálně. Spousta zranění. Půl roku jsme hrály s pěti, šesti, sedmi hráčkami, bylo hodně těžké to dohrát do konce a udržet to. Taky to tak dopadlo, že dva roky za sebou jsme nehrály, co jsme chtěli. V Eurolize jsme asi splnily cíle, což byla osmička. I když jsme chtěly do play off správnou cestou a ne kvůli tomu, že vypadne Rusko. Chtěli jsme vyhrát Španělský pohár nebo se dostat do finále ligy. Bohužel se nám ani jedno nepovedlo," podotkla.

"Na reprezentační úrovni nechci říkat, že je to pro mě zklamání, ale asi celkově jsme očekávaly víc. Chtěly jsme dát Česku něco lepšího. Bohužel se to nepodařilo, ale daly jsme do toho všechno. Uvidíme, jestli se dostaneme na příští Eurobasket a budeme to moct napravit. Přišla teď generační změna, je třeba na tom pracovat, už se nám to trošku povedlo v létě," uvedla Reisingerová.

Národní tým v květnu převzala po Slovákovi Štefanu Svitkovi trenérka Romana Ptáčková. "Myslím, že pan trenérka Ptáčková nám donese nový impulz a že to bude skvělé. Všechny se na to těšíme. Vidíme trošku změny, ale musíme se obě strany trošku aklimatizovat," prohlásila.

Reisingerová pozorně sleduje mládežnické reprezentační výběry a doufá, že z nich vyroste opět silná generace. "Myslím, že nás čeká docela zajímavá a hezká budoucnost. Doufám, že holky nepřestanou pracovat, měla jsem spoustu spoluhráček v šestnáctkách, které už nehrajou. Budeme to potřebovat, aby jim ten chtíč zůstal, nás je teď opravdu málo," doufá, že brzy doplní nároční tým i členky stříbrného týmu z červencového ME v Šoproni.

Ve Španělsku opouští svou oblíbenou Gironu, kam se předloni vrátila z Valencie. "Byla jsem tam spokojená, miluju Gironu. Jestli bych se měla ještě někam vrátit a žít tam, tak v Gironě. Našla jsem si tam i druhu rodinu, pro mě je to absolutní srdcovka a domov. Čeká mě ale nová výzva Salamanca, Myslím, že to bude taky krásné město a taky krásný basket. Budu mít trenéra (Roberta Íňigueze), který je cílevědomý a chce z nás vytáhnout absolutní maximum. Na to se těším moc. Je to velice ambiciózní tým a chtějí maximum," prohlásila.

Osobního cíle zahrát si v budoucnu WNBA se nevzdává. "Bohužel předtím přišlo zranění a na tohle léto moje sezona nebyla pro WNBA dobrá. Doufám, že to vyšperkuju a třeba další rok... Ale kdybychom se dostaly na Eurobasket, tak tam zase bude dvojí zájem," podotkla.