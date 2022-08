Se Satoranským jsme si společné působení v klubu dlužili, řekl Veselý

"Bavili jsme se o tom s manželkami a říkali jsme, že si to se Satym dlužíme, abychom si zkusili hrát spolu nejen v reprezentaci, ale i v klubu. V národním týmu se vidíte měsíc, ale tady těch deset měsíců bude trochu výzva," řekl novinářům po slavnostním vyhlášení Veselý. "Během léta jsme byli sice v kontaktu, ale v podstatě jsem byl první, kdo se rozhodl a šel tam. On to pak svým příchodem podtrhl," doplnil rodák z Ostravy.