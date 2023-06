Satoranský ocenil po vítězství ve španělské lize mentální sílu Barcelony

"Byli jsme na tom po psychické stránce velmi dobře," uvedl Satoranský, jehož tým vyhrál úvodní dva finálové duely 97:88 a 86:85. "Byli jsme koncentrovaní. Zvláště v tomhle zápase, v němž se první půle nevyvíjela, jak jsme chtěli. Zůstali jsme ale trpěliví. Až do konce jsem tomu nevěřil, protože víme, co Madrid dokáže. I proto je to velmi speciální," doplnil Satoranský.