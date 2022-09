Satoranský se na soupisce objevil, basketbalisté jdou do rizika

„Zdravotní stav Tomáše se lepší každým dnem, byť doba na rekonvalescenci byla velmi krátká. Po zvážení všech okolností a rizik se rozhodl jít to zkusit a všichni budeme doufat, že to jeho pravý kotník vydrží," líčil reprezentační lékař Pavel Říman.

Trenér Ronen Ginzburg je hodně rád, že má největší hvězdy zase zpátky, i když tuší spoustu otazníků. „Nevíme ještě, zda Saty bude připraven do všech utkání. V každém případě si ale moc vážím veškerého úsilí, které dal do toho, aby se mohl vrátit k mužstvu. Uvidíme, jak se bude cítit v pátek dopoledne po plném tréninkovém zatížení, až pak se začneme bavit směrem k zápasu," přemítá.

„Tomáš určitě nemůže mít takovou minutáž, na jakou jsme u něj zvyklí. V tuto chvíli by ale měl být schopný se zapojit do hry. Jen je otázkou, jak moc," doplňuje Říman. Ginzburg každopádně považuje za zásadní vůbec přítomnost Satoranského u národního týmu. „Jeho vliv na hřišti i mimo něj je velký, proto je dobré ho tu mít. A pokud jde čistě o mě, i kdyby nemohl hrát ani minutu, chtěl bych ho mít s námi na lavičce."

Na konečnou soupisku české reprezentace se po zúžení nevešli Lukáš Palyza a Viktor Půlpán. „Zejména u Palyzy šlo o těžké rozhodnutí. Je to hráč, který patří do reprezentačního kádru už deset let a je pro nás cenný, takže říct mu o vyřazení právě před turnajem v Praze bylo jedním z nejtěžších za mého působení u národního týmu," uvažuje trenér.