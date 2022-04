Skvělý Krejčí! Český basketbalista si v NBA vylepšil osobní rekord

Oba týmy v Los Angeles nastoupily v okleštěných sestavách. Thunder do utkání vyslali pouze šest lidí, z toho Isaiah Roby odehrál jen 18 minut. Řek Jorgos Kalaitzakis dokonce nevynechal ani minutu. Krejčí dostal důvěru na 40 minut a 10 sekund a nezklamal.

Thunder, kteří zakončili ročník s bilancí 24-58, táhli bodově Kalaitzakis a Zavier Simpson, oba se 17 body. Clippers, které po jasné výhře čeká předkolo play off, nastoupili bez dlouhodobě zraněného Kawhiho Leonarda, Paula George či Reggieho Jacksona. K vítězství je dovedl především Amir Coffey 35 body.

Lídr české reprezentace byl jako jediný z týmu v plusu ve statistice plus minus díky devíti kladným bodům. Wizards zakončili ročník s bilancí 35-47, český rozehrávač měl průměry 3,6 bodu a 3,2 asistence za necelých 17 minut. Nastoupil do 53 duelů.

"Sice nebudeme hrát vyřazovací boje, což jsme věděli dopředu, pořád jsme se ale z posledních utkání snažili dostat co nejvíc. To je pro mě důležité, a nejen pro mě, ale pro celý náš mladý tým," uvedl trenér Wes Unseld. Washington nebude hrát play off potřetí během posledních čtyř ročníků.