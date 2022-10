Slavia neskrývá velké plány, opírá se o bývalého kapitána reprezentace

Nováček nejvyšší soutěže má navzdory první sezoně mezi elitou velké cíle. "Rádi bychom bojovali v základní části o nejlepší osmičku a zajistili si postup do play off," uvedl trenér Pavel Beneš.

Vedeni klubu chce do budoucna zrekonstruovat domácí halu, která se nachází vedle zimního stadionu. "Pokud nám nejistá doba nepřekope plány, chceme do haly nadále investovat, aby v budoucnu mohla vypadat úplně jinak. Jako klub bychom do budoucna rádi renovovali i hokejovou halu, která by mohla být pro evropské zápasy v basketbalu super," dodal Vrba.