Střelec zápasu Hanzlík bral šanci v reprezentaci jako velkou zkušenost

"Pro mě to byl určitě dobrý zápas. Je to velká zkušenost si zahrát tady kvalifikaci mistrovství světa. A uvidíme co do budoucna," řekl Hanzlík, který už při debutu v přípravě proti Finsku v Praze v červnu 2021 pomohl k výhře 78:65 šesti body.

Po první zápasech v přípravě před úspěšnou olympijskou kvalifikací v Kanadě dostal znovu šanci v rozhodnutém boji o MS. Ve čtvrtek v Pardubicích proti favorizované Francii (59:72) za sedm a půl minuty na hřišti dal dva body, kterými uzavřel skóre. V Podgorici odehrál 20 minut a 45 sekund, trefil pět z devíti tříbodových pokusů. Proměnil také oba trestné hody, přidal dvě asistence i doskoky. "Prostě střílím, buď dám, nebo nedám. Když padla první, tak mi sebevědomí vylétlo nahoru. A pět trojek je dobrých," pochvaloval si.

Naděje na úspěch se podle něj rozplynula už v úvodu. "Myslím, že jsme zápas prohráli v první čtvrtině, kdy jsme byli o nějakých 18 bodů dole. A dostávat se zpátky z takové velké ztráty tady v Černé Hoře, kde je narvaná hala a lidi křičí, je ohromně těžké," podotkl křídelník či rozehrávač, který působí ve Španělsku už sedmou sezonu.

"Měli jsme ohromné problémy jak na útočném, tak na obranném doskoku, dělali nám hrozné problémy i na pick and rollu," popsal. Od druhého poločasu se Češi zlepšili. "Bylo to 50:25 a v šatně bylo horko, dostali jsme výprask a do druhé půlky jsme nastoupili dobře. Tři minuty do konce jsme snad byli na 14 bodech, to už nevypadalo tak špatně."

Na devítibodové šňůře, který vedla ke snížení na 68:82, se podílel dvěma trojkami za sebou. "Byl to spíš instinkt, útok předtím jsem dával trojku z rohu, vystřelil jsem a padla tam," uvedl Hanzlík. Podle něj nebylo proč se bát střílet. "O nic jsme nehráli, pro nás mladé jsou to dobré zkušenosti, dobré minuty pro všechny."

V Podgorici si zahrál loni v červenci za dvacítku na evropském šampionátu s Černou Horou osmifinále. Po tehdejší prohře 78:80 si vyzkoušel ještě bouřlivější atmosféru fanoušků, kteří slavili postup na MS i pyrotechnikou. Cítil z toho možná na začátku nervozitu. "Ale už jsem zvyklý ze Španělska. Byla zakouřená hala, to jsem ještě v životě neviděl. Bylo tady složité hrát," popsal.