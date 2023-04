Toronto - Chicago 105:109 Velký obrat Chicaga! O postup do play off NBA si zahraje i Oklahoma

Basketbalisté Chicaga Bulls a Oklahoma City Thunder vyhráli jako nejhůře nasazení úvodní zápasy předkola a zahrají si o postup do play off NBA. Chicago uspělo na palubovce Toronta 109:105, přestože prohrávalo už o 19 bodů. Díky 39 bodům Zacha LaVina ale skóre otočilo. Oklahoma City pak zaskočila favorizované New Orleans výhrou 123:118. Pro Pelicans i Raptors sezona skončila. Chicago svede bitvu o postup s Miami, které v této sezoně už třikrát porazilo, Oklahoma vyzve Minnesotu.

Foto: Nathan Denette/The Canadian Press via AP, ČTK/AP Zach LaVine z Chicaga (vlevo) skóruje v utkání s Torontem.