Veselého potěšil nový osobní rekord v EL a chce dál střílet i za tři body

Basketbalový reprezentant Jan Veselý byl po čtvrteční výhře nad Zenitem Petrohrad velmi spokojený s novým osobním střeleckým maximem v Evropské lize a radost má i z postupného vzestupu svého týmu Fenerbahce Istanbul. Jednatřicetiletý podkošový hráč se na vítězství 86:80 podílel 32 body a nezvykle se prosadil i při dvou tříbodových střelách. Zkušený reprezentant věří, že se turecký celek dostává po horším úvodu do tempa a cílí na další úspěchy, které by Fenerbahce přiblížily postup do play off.

Foto: Twitter Český pivot Jan Veselý z Fenerbahce Istanbul (archivní foto)Foto : Twitter

Článek "Po takovém startu, jaký jsme měli, je pro nás každý zápas v boji o play off důležitý. Začátek sezony jsme měli celkem těžký, kdy jsme skoro všechny zápasy hráli venku," připomněl Veselý v tiskové zprávě basketbalové federace úvodních devět porážek z 12 zápasů. "Teď je ale program lepší. Hrajeme hodně zápasů doma a bude důležité toho využít a vyhrávat je. To, že jsme urvali Zenit, je super. Oni jsou teď mezi nejlepšími osmi a je to pro nás důležitá výhra," podotkl rodák z Ostravy. Basketbal Shaq má další munici. Bavič Harden se zase předvedl Bývalý hráč Washingtonu nebo Denveru v NBA zahájil proti Petrohradu cestu za osobním maximem již v úvodní části, kdy vstřelil 15 z 16 bodů Fenerbahce. "To, že jsem dal prvních 15 bodů v zápase, jsem tušil, protože to bylo dost očividné. Povedlo se nám pár protiútoků a navíc to šlo vidět na tabuli," řekl Veselý. Překonaný rekord z roku 2017 V dalším průběhu pak přidal třetí Čech draftovaný do NBA ještě 17 bodů a o jeden překonal své euroligové maximum z roku 2017. "Po takovém vstupu do zápasu se hraje úplně v pohodě a vlastně ještě o něco líp. Není tam na člověka už takový tlak. Cítil jsem se dobře od prvního míče, na který jsem sáhl. Snažil jsem se toho využít co nejvíc a vyhrát zápas," líčil Veselý. Díky průměru 14,4 bodu na zápas patří k nejproduktivnějším hráčům týmu a je jedenáctým nejlepším střelcem soutěže. Ještě výše je pak Veselý podle indexu celkové užitečnosti, kde mu patří třetí místo za Nikolou Mirotičem z Barcelony a Walterem Tavaresem z Realu Madrid. Znovu se tak přibližuje statistikám, jaké měl v sezoně 2018/19, kdy byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem soutěže. Basketbal Veselý pomohl Fenerbahce osobním rekordem k výhře Proti Zenitu se Veselý prosadil i z větší vzdálenosti a trefil dva tříbodové pokusy. Něco podobného se mu podařilo naposledy v roce 2011 v dresu Partizanu Bělehrad v zápase s Efesem. "Jestli se tak mají soupeři obávat mé nové zbraně? To nevím," řekl český pivot. "Snažím se spíš pracovat na tom, abych vystřelil, když jsem volný a tu střelu cítím. Nemyslím si, že by teď trojky byly moje nová zbraň. Když ale budu mít otevřenou pozici, tak to budu zvedat," dodal český reprezentant. Tureckému celku patří v Evropské lize 15. místo a od postupové osmičky jej dělí dvě výhry. V nejbližších zápasech čeká Fenerbahce 14. prosince doma Maccabi Tel Aviv a o dva dny později španělská Baskonia.

