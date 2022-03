Vítězná série basketbalistů Opavy skončila v Ústí, Nymburk zdolal USK

"Předvedli jsme podobný výkon jako po Vánocích. My prostě nejsme schopni se po té cestě a pauze srovnat. Tři čtvrtiny jsme byli daleko horším týmem, Ústí hrálo velmi dobře, my jsme působili těžkopádným dojmem a propadli jsme se až do díry 31 bodů. Kredit klukům, že s tím chtěli něco udělat v poslední čtvrtině, samozřejmě trochu pod vahou ztráty koncentrace domácích," řekl opavský kouč Petr Czudek. Poslední čtvrtinu jeho svěřenci vyhráli o 20 bodů. "To je fajn, ale na dnešním výkonu nemůžeme takhle stavět, to bychom toho ve skupině A1 moc nevyhráli," dodal.