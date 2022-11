Při vítězné sérii před pěti lety hrál za Cleveland ještě LeBron James, dnešní soupeř Cavaliers. Ten nastřílel za Lakers 27 bodů a jeho zásluhou byli domácí v první půli lepší a vedli až o 12 bodů. Jenže Cleveland duel ve druhé půli otočil a James s týmem ze svého rodného města teprve podruhé ve své dvacetileté kariéře prohrál. Poprvé to bylo v roce 2011 v dresu Miami.

"LeBron toho pro toto město udělal opravdu hodně. Mladá generace miluje tento tým právě kvůli němu. A teď je na nás, abychom na tento odkaz navázali a dovedli tým zas do play off," připomněl Darius Garland, že bez Jamese v týmu chyběl Cleveland v play off od roku 1998.