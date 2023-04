Voráčkové návrat na palubovku pokazily fauly i porážka

USK Praha zaostal v semifinálové bitvě Final Four Euroligy nakonec o celých dvacet bodů za tureckým Mersinem. Soupeřky byly úspěšnější ve střelbě i aktivnější pod košem. Podle Voráčkové, která odehrála třináct minut a proměnila první trojku USK, navíc byl hostující tým mnohem agresivnější. „Hrály do těla a já tam byla vždycky o něco později," připouští.

České šampionky šly do poločasové pauzy jen se čtyřbodovou ztrátou, po pauze ale nezachytily nástup Mersinu a přes pět minut trvající střelecký výpadek USK zápas definitivně rozhodl. „Chtěly jsme to otočit, bez přísunu bodů se ale nedá hrát. Ve třetí čtvrtině jsme daly devět bodů. S tím se nedá hrát," přiznává Voráčková. „Připravovaly jsme se na styl Mersinu, ale nedokázaly jsme dodržet plán, který jsme měly," lituje.

Pražský celek ve druhé dvacetiminutovce naprosto selhal v zakončení, za třetí i závěrečnou čtvrtinu dal shodně jen po devíti bodech. „Vůbec nám to tam nepadalo, všechny míče nám klouzaly. Byly jsme hodně nervózní, ale na to se nemůžeme vymlouvat, žádná z nás nehrála dnes zápas na Final Four poprvé," přiznává Voráčková, podle níž bude důležité dobře se nachystat na nedělní zápas se Schiem.