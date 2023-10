Obhájci titulu z Denveru v NBA přehráli Oklahomu a mají třetí výhru

Ačkoli má Oklahoma City mladé a talentované hráče, Denver jim ukázal, že je před nimi ještě hodně práce k tomu dostat se mezi elitu. Nuggets už v první čtvrtině získali dvouciferné vedení a to postupně navyšovali až na 35 bodů.

„Jsou to obhájci titulu a ten nezískali náhodou. Hrají správně na obou stranách hřiště a jsou opravdu dobrým basketbalovým týmem. Mi nebyli dostatečně dobří, abychom jim konkurovali,“ připustil Shai Gilgeous-Alexander, který nepotvrdil roli hlavní hvězdy Thunder a jednoho z nejlepších střelců současné NBA. V útoku se trápil, trefil jen 2 ze 16 střel a dal 7 bodů. Chet Holmgren dal 19 bodů.

To Denver předváděl hezký kolektivní basketbal se 34 asistencemi a hned 60 procentní úspěšností v zakončení. „Stále jsou odehrány teprve tři zápasy, ale z toho, co jsem zatím viděl, tak máme tým, který má na to, aby získal další titul,“" řekl trenér Denveru Michael Malone, který ocenil zejména týmovou obranu.