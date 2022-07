Zídek i Bartoň ocenili Satoranského kariéru v NBA a těší se na něj v Evropě

"Já si myslím, že Tomáš v NBA zanechal velice dobrou stopu. Je to podtržené už tím kontraktem, který dostal od Chicaga. I jeho pozicí, kterou si vydobyl. Oproti všem předpokladům ve Washingtonu, kde na jeho pozici nastupovaly dvě superstar a musel se tam tvrdě probít. Určitě to byla dobrá kariéra. Poslední rok třeba nebyl podle představ Tomáše, ale smekám před ním. Byla to skvělá kariéra," řekl Zídek.

Po třech letech ve Washingtonu Satoranský podepsal v létě roku 2019 tříletý kontrakt s Chicagem na celkem 30 milionů dolarů a polepšil si o sedm milionů ročně. Celkově sehrál v NBA za šest let za Wizards, Bulls, New Orleans Pelicans a San Antonio Spurs 388 zápasů a zaznamenal 2676 bodů. Dalších 15 bodů přidal v 16 duelech play off.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Český basketbalista Tomáš Satoranský během utkání kvalifikace MS 2023, Česká republika - Bosna a Hercegovina.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

V Barceloně podle Zídka bude mít prostor ukázat své umění. "Těším se na něj. Na tu intenzitu, s jakou hraje. Je schopen učinit své spoluhráče lepšími. To je to, co přesně dělá v národním týmu. Týmový duch, týmové pojetí, rváčství, to přenese na palubovku a myslím, že se na něj těší každý fanoušek basketbalu. Myslím si, že nejvíc patrné to je na Ondrovi Balvínovi, který hraje nejlepší basketbal vždycky s Tomášem Satoranským," prohlásil Zídek.

"Euroliga Tomášovi vzhledem k tomu, jak je popisován jako ultimátní týmový hráč, mu může sedět víc. Ale uvidíme. Tomáš nastupoval pod Pascualem v Barcelově, teď je tam jiná garnitura - Jasikevičius a jeho litevští asistenti. To pojetí basketbalu může být poněkud jiné. Uvidíme samozřejmě, jak mu to letos sedne," dodal Zídek.

Také podle reprezentačního asistenta a bývalého hráče Barcelony Bartoně basketbal v Evropě Satoranskému lépe sedí než NBA. "To je otázka, na kterou nejlíp odpoví on, jak se sám cítí a jak svou roli sám vnímá. Jak moc je vytížený, jak je nakládáno s jeho talentem, který je trochu jiný než ten, který se nosí v NBA, což jsme věděli už dávno. Měl kariéru v NBA velmi dobrou, taky byl za to hezky zaplacený, ale nemyslím, že by ho to úplně naplňovalo po sportovní stránce. Myslím, že v Barceloně je ve správný moment na správném místě a že to byla dobrá volba," prohlásil Bartoň, který s Barcelonu vyhrál v roce 2010 Euroligu.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Zleva David Jelínek, Patrik Auda a Tomáš Satoranský.Foto : Josef Vostárek, ČTK

Satoranského s Veselým čeká působení v klubu s nejvyššími ambicemi. "Barca chce vyhrát každý titul, o který hraje. Každá prohra se samozřejmě řeší, trenér i hráči jsou pod neustálým tlakem. Musejí být na špičce Euroligy i španělské ligy ACB. A pokud tam nejsou, tak už se bije na poplach," řekl Bartoň. "Jsou to maximalisti, je to velmi ambiciózní projekt, společně s Madridem mají nejvyšší ambice, což si myslím, že se vnímá i tady v Česku. A co se týče titulů, tak finále je samozřejmost a jakmile se nevyhraje, tak je to zklamání, kór když se nevyhraje dva tři roky po sobě.".

"Euroliga je tak specifická, je to na jeden zápas. Předminulý rok ji měli vyhrát, ale nepovedl se jim jeden zápas, prohráli ve finále a najednou je to skoro neúspěšná sezona. Je to trošku nefér, ale tak to prostě je a hráči i trenér s tím musí pracovat," upozornil Bartoň. "Když se vrátím zpátky k Veselkovi a Satymu, tak myslím, že jsou v momentě kariéry, kdy jsou na to jasně připravení, Saty má výhodu, že tam dva roky hrál. To je extra bonus v jeho angažmá. Přál bych si, abych viděl, že další Češi společně slaví euroligový titul nejen španělskou ligu. Euroliga má pro Barcu dvojnásobnou cenu," navázal dvaačtyřicetiletý Bartoň.

Satoranského návrat do Evropy ale neznamená žádnou výhodu pro jeho častější reprezentační účast. "To je téma na další rozhovor, tahle šlamastyka. Letos je to asi nejtěžší léto ze všech. Trenéři, ale hlavně hráči to mají hrozně komplikované co se týče odpočinku a stresu. I ti, kteří mají podepsáno, tak se budou do klubů dostávat pozdě, jsou tlaky z jedné i druhé strany. Není to ideální a každý si hraje na svém písečku," podotkl Bartoň.

"Nemyslím si, že vyjednávání dopadne tak, že je pustí. Ne na okna kvalifikací. Poslední dva roky to ukázaly. Pamatuju si, že pustili nějaké hráče, kteří v klubech moc nehráli, a tak se jim hodilo do konceptu, že se třeba rozehráli. To byly veliké výjimky," uvedl Bartoň.