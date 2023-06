Boxerská asociace IBA neuspěla u arbitráže, MOV bude jednat o jejím vyloučení

Výkonný výbor MOV doporučil definitivně vyloučit organizaci kvůli nedotaženým reformám. MOV předběžně suspendoval IBA už v roce 2019. Kvůli problémům v oblasti řízení, financí, rozhodování a etiky odebral asociaci pořádání olympijského turnaje v Tokiu. Loni v červnu oznámil, že IBA nebude mít na starosti ani kvalifikační turnaje pro OH v Paříži 2024 a samotné souboje pod pěti kruhy. Na zařazení boxu do programu nejbližší olympiády by se nic změnit nemělo, ale sport už byl předběžně vyřazen z programu her 2028 v Los Angeles.