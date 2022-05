Čistá krádež! zuřil slovenský bojovník. Vítězná euforie se mu rychle rozplynula

„Všichni jsme to viděli, i já jsem to tak cítil. Byl to katastrofální výkon bodových rozhodčích," líčil Pirát na pozápasové tiskové konferenci. „Za mě to byla čistá krádež, třetí sudí mě totiž neviděl vyhrát ani jedno kolo. Kam koukal?" ptal se nevěřícně slovenský MMA zápasník, který dominoval zejména v závěru zápasu.