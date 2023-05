Do Ruska půjdou bojovat další Češi. Chtějí kluky z Evropy, potvrzuje manažer

Zkraje letošního roku dostali možnost zabojovat v ruské organizaci RCC nadějní bojovníci Tadeáš Růžička či Sebastián Fapšo. Tento trend by měl v nejbližších měsících pokračovat. O koho by se jmenovitě mohlo jednat? „Bojovníků je víc. Tadeáš Růžička, Patrik Záděra, Sebastián Fapšo a možná Tomáš Hron. Těch možností je tu spousta," uvádí Wodecki s tím, že u posledně jmenovaného byla možnost už během nadcházejícího víkendu.

„Tomáš Hron měl mít zápas 13. května v K1 proti Kozlovovi. Nakonec to nedopadlo, protože se to Tomáš dozvěděl pozdě a byla tam spousta administrativních povinností, které bychom už nestihli udělat," uvádí uznávaný matchmaker, který rovněž působí v česko-slovenské organizaci RFA. Právě zápasy na ruském území dávají českým a slovenským bojovníkům značné měřítko měření se s elitou. Tajemstvím nejsou ani tučné peníze.

„Mají hodně turnajů a na rovinu, oni chtějí kluky z Evropy. Zatím ale žádný konkrétní termín není dořešený," pokračuje Wodecki. Poptávka neutichla ani u neporaženého talentovaného postojáře Václava Siváka, ačkoliv v minulosti už dvakrát takovou nabídku na poslední chvíli odmítl. Naposledy v únoru letošního roku, kdy byl zhruba deset dnů do zápasu s ruským šampionem Kiamranem Nabatim souboj zrušen.

„Vašek za poslední zrušení duelu schytal velký hate," přiznává Wodecki a jedním dechem dodává. „V Rusku ho ale vždycky chtěli, ptají se na něj. Bavili jsme se o tom a říkají, že je to šikovný kluk, ale dvakrát jim to těsně před duelem zrušil. Naposledy dokonce uhořely drahé letenky, teď by musel zářit jako hvězda na nebi," usmívá se.