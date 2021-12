Láska z ringu! Boxerský pár se s tím nepáral

„Hrozně jsem si to užila, bavilo mě to. Jsem strašně ráda, že jsem po dlouhé době boxovala před českým publikem. Lucerna má úplně neskutečnou atmosféru," neskrývala nadšení Sedláčková. A podobně to viděl také partner. „Je to tady takovej správnej old school. Je to suprové, moc si to užíváme," dodal Horváth. Boxerský pár přitom žije a trénuje v Monaku.

Jako první se do akce dostala Lucie Sedláčková, která svedla náročnou bitvu s Polkou Karinou Kopinskou. Vítězně ze zápasu nakonec odešla Češka, která přesto byla nervóznější u zápasu svého partnera. „Myslím si, že to má úplně stejně. Když jdu já, tak nejsem tolik nervózní, když jde Štěpán, tak jsem hrozně nervózní. Všechno vidím, každou bolest. Nemůžu to ale ovlivnit," nechala se slyšet Sedláčková, která se zhruba v polovině ledna vydá zpět směr Monako.

A o tři zápasy později šel do akce také Štěpán Horváth, který se však v ringu moc dlouho nezdržel. Maďarského soupeře Zsolta Mezeie totiž u pletiva sestřelil tvrdou pravačkou a ten se ještě pár vteřinek nezvedal ze země. „Byl jsem lepší, byl jsem favorit. To jsem splnil. Boxoval jsem ale stejně, jako proti každému. Podařilo se mi dát zadní úder, soupeř to pocítil a už nechtěl pokračovat," vysvětlil Horváth.

Český boxer pro změnu zápas své partnerky vůbec nevnímal, i tak se mu po oznámení výhry hodně ulevilo. „Když přišla a řekla, že vyhrála, tak mě to samozřejmě uklidnilo. Zápas jsem neviděl, člověk se nemůže rozptylovat. Mnohem horší jsou pro mě ale sparingy, když jsme společně na nějakém kempu. Když vím, že je připravená, tak by se už nemělo nic stát."