„Papírově je to určitě nejtěžší soupeř. Je to světová špička. Tenhle zápas mi může otevřít cestu tam, kde rozhodně chci být. Láká mě zničit i jeho pozlátko neporazitelnosti," říká Tichota na adresu Keity, který se každou výhrou stává víc a víc oblíbeným. Také on je přesvědčený o svém vítězství. „Je to jen další chlapík na mé cestě. Jako vždy ukážu ohňostroj," předesílá neporažený Belgičan, pro kterého se bude jednat o páté vystoupení v česko-slovenské organizaci.