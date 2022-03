Nadace Jiřího Procházky sice vznikla již před několika týdny, nyní ale konečně spatřila světlo světa. Český zápasník jí představil na tiskové konferenci. „Měl jsem potřebu vracet nazpátek za vše, co se v kariéře díky Bohu a tvrdé práci daří. Bylo to takové přirozené vyústění. Dává mi to největší smysl. Ať už ve spojení s bojem a tvrdým mlácením lidí. Je to krásný protipól, který má morální pozdvižení," vysvětlil rodák z Hostěradic.