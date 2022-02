A znovu se bude bojovat o hodně. Zlatým hřebem turnaje bude souboj o pás šampiona střední váhy mezi Patrikem Kinclem a Samuelem Krištofičem. Mezi oběma zápasníky to pořádně vřelo již několik týdnů před zápasem, všichni proto s napětím čekali, co se bude dít při staredownech. A nuda to rozhodně nebyla.

Jiskřilo to již při oficiálním vážení. Krištofič se hlavou opřel o Kincla, řekl mu pár peprných slov a jeho sok mu mu to vrátil razantním odstrčením. Ochranka měla co dělat, aby oba kohouty ukočírovala. Podobný scénář se očekával také při veřejném vážení, tentokráte se však neudálo nic dramatického. Kincl totiž odmítl koukat soupeři do očí a rázem bylo po staredownu.