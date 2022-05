Dlouhé roky dominovalo MMA, nyní světlo světla spatří i historicky první boxerský turnaj organizace OKTAGON MMA. Ta již 21. května v pražské O2 areně fanouškům představí něco, na co do té doby nebyli zvyklí. Boxerské rukavice si nasadí i elitní MMA zápasníci, což může v boxerském světě domácí scény vést k lepším zítřkům. Nejen o tom se v rozhovoru pro Sport.cz rozpovídal promotér organizace OKTAGON MMA Ondřej Novotný.

Proč zrovna boxerský turnaj?

Děláme to proto, abychom fanouškům mohli přinést zápasy, které by se normálně stát nemohly. Box je k tomu dobrý prostředek. Zároveň bych byl rád, aby to českému boxu pomohlo. Sice tam nebudou, až na jeden případ, žádní profesionální boxeři, ale myslím si, že tomu na profi box může posvítit tím správným světlem. Může to být zábava, je důležité, aby box u nás šel nahoru.

Jaká jsou očekávání?

Pro nás to znamená prasknout další bublinu a přitáhnout do světa OKTAGONu nové lidi. Zainvestovat do toho, aby o tom mluvila celá republika. To nám jednoznačně dává i hlavní zápas mezi Vémolou a Marpem. Stejně tak, když lidi uvidí Siváka, Magarda, Mikuláška, Kotalíka nebo Petráška s Pirátem, tak se o ně začnou zajímat. Bude tam třeba i Apollo, kterého všichni v OKTAGONu milují pro jeho zápasy. Pozornost si zaslouží i Mazuch, který s námi podepsal smlouvu, je neporaženej, svým granátem trhá lidem hlavy. My jim prodáme jejich příběhy, ukážeme, co je to za kluky a i když je dřív nesledovali, tak teď třeba začnou. Podle mého názoru je to z hlediska atraktivity nejlepší možná pozvánka na box, která tady kdy byla. Upřímně, čeští boxeři, byť jsou mnozí dobří, tak mají problém, že je lidé neznají.

Jsou boxerské turnaje něco, s čím budete chtít pokračovat i v budoucnu?

Nevím, nechci to říkat. Poslední dobou nechávám vše otevřené. Historie mě naučila, že to tak je lepší.

Co je na organizaci těžší? Turnaj v MMA nebo boxu?

Určitě MMA. V tuhle chvíli je box pro nás zábava, i pro kluky. Oni nemají ambici být nejlepšími boxery světa, takže jdou do většího rizika. Zároveň ale vědí, že to pro ně nic neznamená. Výhra, nebo prohra, jejich kariéru to nezastaví. Samozřejmě je to může někam nasměrovat, v případě některých zápasů to může být velký hype, peníze a všechno ostatní, ale na druhou stranu se nic neděje. Jejich hlavní soustředění je na MMA, takže je taková čistá radost pro boxerský zápas, pro to zažít vyprodanou O2 arenu a skvělý boj.

A když to porovnáte z finančního hlediska?

Záleží, jak co. Doplácíme na to, že to je turnaj, který se začal prodávat před dvěma lety. Ty ceny, které tam jsou, jsou nastavené tak, jak tomu bylo v době předcovidové, předválečné a všech dalších nepříjemností, které zvýšily ceny všeho. Pro nás je to finančně nesmírně náročný turnaj, ale musíme si s tím poradit.

V covidové době bez fanoušků by to pro vás tedy smysl nemělo?

Určitě ne, to se nedá. Každý turnaj je přes x milionů v nákladech.

Lákáte na hodně zvučná jména, jak vlastně vypadá průběh domlouvání zápasů?

Je to směs všeho. Je důležité, co se zrodí v hlavě za možnosti. I vzhledem k tomu, že se tomu denně věnuju víc než 10 hodin, tak vím, kde by to mohlo být zajímavé a co bych tak zhruba chtěl. Na základě toho se to snažím skládat. Někdy se to povede lépe, někdy méně.

V případě, že by nakonec někdo odpadl, máte v hlavě za něj náhradu?

Nějakým způsobem v hlavě to mám, ale že bych si to střádal na papír a řekl, co by kdyby, tak to ne, to bych se úplně zbláznil. Samozřejmě řádově vím, co bych dělal a kam bych volal, ale speciálně u toho boxu je to složitější.

14 dní po boxerském turnaji vás čeká historicky první turnaj v zahraničí, v Německu. Proč jste se rozhodli zrovna pro něj?

Chceme na západ, nechceme na východ. Jsme evropská a spíš západní organizace a máme pocit, že tam toho je dost. Třeba Maďarsko beru jako nám rovné, ale ta jejich scéna a podmínky jsou takové nelehké. V Německu jsme se na to roky soustředili, připravili a dobře jsme načetli jejich trh. Vědí tam o nás, všichni s námi chtějí spolupracovat, jsou nadšení, že tam přicházíme. Odborná veřejnost je úplně u vytržení. Je to pro ně jeden z největších eventů, co kdy byl. Vypadá to, že tenhle krok je ve správný čas a na správném místě. Německo je obrovský trh, je tam 80 milionů lidí, a když člověk uspěje v Německu, tak si může říct, že uspěl.

Navíc by tam mohla být jedna z nejatraktivnějších startovek.