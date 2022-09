Před třemi týdny padl, sen o zisku smlouvy v UFC se během 47 vteřin rozplynul. Český ranař Matěj Peňáz má porážku s Američanem Sedriquesem Dumasem stále v hlavě. „Ještě to zpracovávám, ale také to k tomu patří. Je to sport, může to být tak i tak. Vůbec mi to nevyšlo, vůbec nic jsem nemohl předvést. Život jde ale dál, koukám se dopředu, chci další zápas a dál makat," má jasno pětadvacetiletý bojovník.

Zkušenost z populární show Dana White's Contender Series však přinesla i pozitiva. „Zažil jsem atmosféru, a jak to funguje. Ze zápasu jsem si bohužel odnesl jen nějaké ponaučení a na čem můžu zapracovat. To je asi tak všechno," vysvětluje vytáhlý ranař, kterého v zápase s Američanem zdobil nový účes.

Po příletu zpět do České republiky si potřeboval odpočinout a nabrat nové síly. Peňáz rovněž zanevřel na sociální styky a rozhovory s médii. „Dal jsem si chvíli klid. Naši bydlí na Vysočině, byl jsem u nich, trochu jsem se vyhýbal sociálním stykům. Potřeboval jsem klid, ale už jsem v pohodě," líčí průběh dnů krátce po návratu.

Žádný dlouhý odpočinek ale nebude. Peňáz se totiž znovu představí na česko-slovenské půdě pod taktovkou organizace Oktagon MMA, která jeho další vystoupení chystá na 3. prosinec v Ostravě. „Domlouvali jsme se na 3. prosinec, což si myslím, že je ideální. Září mám volnější, mám nějaké zranění z přípravy, co jsou vždycky a musím to přeléčit. Soupeře vůbec nevím, čekáme a uvidíme," přiblížil autor šesti vítězství, jehož budoucnost by měla být právě na domácí scéně.

„Mám s Oktagonem smlouvu, pokračujeme v tom, jak jsme spolupracovali. Uvidíme, jestli příští rok smlouvu prodloužíme. Byly i nějaké jiné nabídky z jiných organizací, ale myslím si, že v Oktagonu je česko-slovenská scéna nejlepší," má jasno Peňáz.