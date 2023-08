Z pohledu dvaatřicetileté zápasnice se bude jednat o třetí ročník v prestižní asociaci PFL. Během první sezony dokráčela až do semifinále, kde nestačila na obávanou Kaylu Harrisonovou. V průběhu té druhé se jí zas tak nedařilo, zaznamenala dvě porážky a skončila ještě před vyřazovacími boji.

„Poslední zápas mě hodně namotivoval. Zjistila jsem, že na to mám. Odzápasila jsem vyrovnaný duel s trojnásobnou šampionkou Bellatoru (Julia Buddová – pozn. red.). Rozhodčí mohli dát vítězství klidně na mojí stranu. Myslím si, že můžu porážet každého. Jediné, co k tomu potřebuji, jsou tréninkové podmínky,“ říká dobře naladěná Jindrová.

I proto chystá tradiční zahraniční kemp v oblíbeném Thajsku, kam běžně cestují trénovat i další čeští či slovenští bojovníci. „Bylo by to třeba od prosince, odletěla bych zhruba na tři čtyři měsíce. Třeba měsíc před soubojem bych se vrátila jenom doladit formu a odletěla bych na zápas. Zatím ještě nevím, kdy to bude, ale myslím si, že stejně jako loni. Buď březen nebo duben,“ líčí možné varianty začátku nové sezony v zámoří.

„V Thajsku jsem tam za svou kariéru strávila možná už více než rok. Mám hodně zkušeností. Byla by škoda to nevyužít, protože se bude jednat o poslední sezonu. Počítám s tím, že bude poslední. I proto bych to chtěla strávit zrovna tam. Bude to super, je tam spousta sparing partnerů i v mé váze,“ je ráda Jindrová, pro níž by se mělo jednat o poslední rok v roli profesionální bojovnice. „Chci do toho dát vše a vyhrát to,“ přeje si.

A co dál? Rodinný život. „S přítelem si možná chceme koupit domeček, chceme už i děti. Třeba dvě nebo tři. Uvidíme,“ usmívá se dvaatřicetiletá fighterka, jenž zároveň nevyloučila, že by se před startem nadcházející sezony organizace PFL mohla objevit i na domácí scéně. „Moje představa je, že bych si do konce roku dala nějaký zápas. Plánujeme listopad, ale bližší informace zatím nemám. Doufám, že to bude před českými v organizaci RFA,“ poodkrývá fanynka fotbalové Plzně.