Byl to krásný závěr uplynulého roku. Bledá den před Silvestrem získala mistrovský opasek pro královnu muší váhy, neboť po dvou minutách boje nekompromisně ukončila Brazilku Mabelly Limu. Česká zápasnice je přesto s odstupem tří měsíců maximálně pokorná.

„I když mám z titulu obrovskou radost, nemůžu říct, že bych se cítila nějak jinak, stále jsem na začátku kariéry. Po dlouhém a ne moc dobrém půlroce se mi podařilo získat šampionský pás. Každý člověk zažívá horší a lepší období, pro mě je to zatím to nejúspěšnější. Upřímně se ale kromě pásu na poličce nezměnilo vůbec nic. Jsem furt stejná holka s velkými sny a ještě budu muset roky dřít, abych si splnila své sny," vysvětlila Bledá.

Zisk titulu si vyžádal jak menší oslavu, tak také krátkou pauzu od trénování. „Oslavila jsem to spoustou jídla a výlety se psem. Měla jsem necelý týden volno. Přestože jsem neměla žádné zranění ze zápasu, bylo potřeba, aby si tělo po dlouhé a náročné přípravě odpočinulo," pokračovala.

Po zhruba týdenním volnu přišel návrat do tréninkového praxe. Bledá se v úvodu letošního roku vydala na kemp do Švédska. „Byla jsem domluvená na společném kempu s Pannie Kianzad (třináctka bantamové váhy UFC) v jejím gymu. Byla jsem tam dva týdny. Moc jsem si to tam užila, zároveň se naučila spoustu nových věcí. Těším se, až tam pojedu zas," nemůže se dočkat Bledá.

Šampionský pas pochopitelně přináší i nutnost obhajob, ta první by mohla přijít již v polovině letošního roku. „Chtěla jsem zápasit v březnu, ale měla jsem menší zranění, infekci a pak jsem ještě k tomu byla nemocná. Duben je bohužel pár dní potom. A další MMA turnaj je až Štvanice, takže nejspíš budu muset počkat do Štvanice," doufá bojovnice s bilancí pěti výher.

Tereza Bledá se díky loktům stala první šampionkou Oktagonu. Dostane se do UFC?Video : Sport.cz

Dost nahlas se v posledních měsících mluvilo i o přesunu do slavné UFC, český talent ale momentálně vyhlíží titulovou bitvu. „Hlavní cíl vždycky bylo a bude UFC, ale aktuální cíl je obhajoba titulu," konstatovala česká kometa.

Pakliže by první obhajoba skutečně přišla na Štvanici, rázem by česká bojovnice zápasila před 7 500 lidí. „Já při zápase nevnímám, jestli je tam 1000 nebo 10000 lidí. Soustředím se jen na zápas samotný a při zápase funguji instinktivně. Nervozita mi nikdy nedělala problém, těším se na zápasy. Zápasy jsou to, proč ten sport dělám," popsala šampionka muší váhy.