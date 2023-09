Předběžně stanovený říjnový termín porodu je za rohem, Kozma si narození dcery Antonie nechce nechat ujít. „U porodu bych chtěl být. Může to ale přijít dřív, třeba v době, kdy budu mít zápas. Máme termín 14. října, ale samozřejmě dřív to přijít může,“ uvědomuje si český bojovník, otec téměř dvouleté dcery Stelly. „Už do pupku řve: Tonino, Tonino. Možná to instinktivně vnímá,“ usmívá se.

A pokud se zadaří i v kleci a bojovník přezdívaný Růžový Panter dosáhne na vytoužený postup v milionovém projektu Tipsport Gamechanger až do finále, bude muset jít rodičovství na chvíli stranou. „Sára bude hlavní pečovatelka. Samozřejmě něco dělat budu, nebudu úplně mimo, ale bude to hlavně na ní. Oba to budeme mít složité,“ popisuje. „Dohodli jsme se, že přípravu kousneme a budu muset zápas vyhrát, protože když se mi to povede, tak nám to zpříjemní život,“ naráží na tučný šek pro vítěze pyramidy.

Ještě předtím je potřeba zdolat semifinálovou překážku, kterou představuje Srb Bojan Veličkovič, s nímž má Kozma už zkušenosti. Před dvěma lety ho v titulové bitvě o pás veltrové váhy zdolal ve čtvrtém kole. „Jsem s tím ale v pohodě, že jdu s ním. Kdybych si ale mohl vybrat, tak by to byl Jungwirth, protože Bojana jsem už jednou porazil. Jungwirth by naopak měl v zádech fanouškovskou základnu a motivovalo by to i mě k tomu ho doma porazit,“ vysvětluje.

Kozma by tak mohl těžit ze zkušeností z prvního vzájemného duelu. „Výhoda? Může to být naopak. Člověk má tendenci to podcenit, což ale neudělám. Už jsem to kdysi udělal s Číňanem (Jaroslav Poborský), se kterým jsem ve druhém zápase prohrál. Ponaučil jsem se z toho a už tu chybu neudělám,“ říká s přesvědčením.

Příprava před bojem, ke kterému dojde již 16. září v německém Frankfurtu, tak vrcholí. Část proběhla i v oblíbeném Thajsku, kam pravidelně vyrážejí i jiní čeští bojovníci. „Bylo to zase něco jiného, psychická pomoc. Vykročil jsem z Česka pryč a udělal jsem něco jiného,“ pozitivně hodnotí bývalý šampion organizace Oktagon MMA, který v Asii trénoval i po boku nejúspěšnějšího českého bojovníka Jiřího Procházky.