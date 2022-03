Dva přestupy a více než patnáct hodin letu. Tak vypadá Dvořákova cesta směrem do Columbusu, kde se již 26. října uskuteční další turnaj slavné UFC, na kterém bude české barvy hájit právě rodák z Hradce Králové. Pro Dvořáka se bude jednat o čtvrté vystoupení v této nejprestižnější bojové organizaci, doposud ještě nepocítil hořkost porážky. Podaří se českému hrobníkovi zdolat favorizovaného Brazilce?

Jaké jsou vaše aktuální plány v souvislosti s cestou do Columbusu?

Po letu, který bude po trase Praha – Londýn – New York – Columbus, nás čeká dojezd fight kempu, doladíme přípravu a půjdeme na to.

Po zdravotní stránce jdete do zápasu stoprocentně připravený?

Zdravotně je všechno úplně v pořádku, už ani nemusím simulovat nějakou lepší chůzi (úsměv). Mám za sebou skvělé kempy, byl jsem v Americe, Polsku a po Čechách. Jsme připraveni.

Do Columbusu odlétáte necelé tři týdny před zápasem. Vyhovuje vám to?

Já to mám takhle rád. Výjimka byl tedy duel v Brazílii, kam jsme cestovali na poslední chvíli. Když je tam člověk dřív, tak má klid na všechno. Jak na váhu, tak na další tréninky. Všechno mi v tomhle případě připadá lepší. Mám kolem sebe vlastní tým, žádné starosti a soustředím se na jeden cíl – zápas.

Jaký tedy bude vypadat průběh těch tří týdnů?

Každý den bude skoro stejný. Budeme ráno a večer chodit nějaké tréninky, během toho nějaký odpočinek, nějaká kavárna, občas se někam projít a podívat. Určitě bych chtěl do zoo, bude to taková pohoda.

Nejprve byl váš zápas oznámen na prosinec, poté se přesunul na březen. Bylo to hodně frustrující?

Ani ne, mně se to hodilo. Já jsem byl tou dobou ještě takovej rozbitej, takže nám to hrálo do karet. Zkrátka jsme to uvítali. V tu dobu tam měl být navíc i jiný soupeř, celkově se to tedy pomíchalo, ve finále to ale pro nás dopadlo dobře. Dostali jsme žebříčkově lépe postaveného soupeře, což nás může posunout zase o kousek dál.

Co očekáváte od zápasu?

Vyzkouším si spoustu věcí, které jsou pro mě nové. Uvidíme, zda budou fungovat i v praxi. I během přípravy jsem se hodně nadřel a už jen kvůli tomu bych to chtěl prodat. Navíc by mě to posunulo dál.

V případě, že by se vám povedlo uspět, kam vás to může v žebříčku posunout?

Kdyby se mi povedlo vyhrát, tak předpokládám, že bych si měl vzít osmé místo. K nejlepší pětce je to podle mě ještě jeden zápas, pak už je velká šance na titul. Tam už podle mě není na co čekat, pro každého, kdo je v TOP 5, už je šance jít o titul. Ať už v rámci short notice, nebo si to nějakým způsobem vyrvat. Tam už navíc létají i jména zápasníků v nejlepší trojce.

Po delší době navíc zápasíte před diváky, nebudete pociťovat nervozitu?

My jsme se na to s mým mentálním koučem připravovali. Ať už na diváky, nebo na další věci, které tam budou nové. Navíc je to i jiné město. Každopádně jsem na to připravený, zápasil jsem i v plné O2 areně, tyhle věci se člověku hodně rychle vrátí. Nemyslím si, že to bude mít nějaký vliv.

Ani jeden z vás tedy nebude mít výhodu domácího prostředí.

Přesně tak, ani jeden z nás není domácí. Bude to jenom o tom, kdo do zápasu vstoupí lépe a kdo si ty diváky získá.

Už víte, zda váš zápas bude na hlavní kartě?

To popravdě nevím, určitě ale na hlavní kartě nebudu a dají mě na Prelims. Fight karta je totiž hodně našlapaná, takže těžko říct. Ještě se to ale klidně může změnit, někdo se například zraní nebo onemocní. Pak se to podle toho bude míchat.

Zhruba za týden se k vám přidá i nový šampion střední váhy organizace OKTAGON MMA Patrik Kincl. Co jste na jeho nedávný výkon říkal?