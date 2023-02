Teprve devatenáctiletý talent se tak stal vůbec prvním českým juniorským mistrem světa. „Měl jsem to v hlavě. A to ještě rok zpátky, kdy jsem jel na své první MS, kde jsem prohrál ve druhém kole. V létě loňského roku se navíc stal týmový kolega Jan Kořínek prvním mistrem světa z České republiky a do finálové zápasu jsem vstupoval s tím, že když už nemůžu být celkově první, tak aspoň první v juniorech. Jsem rád, že jsem to dokázal," líčí své pocity.

„Po zápase jsem koleno začal cítit, ledovali jsme to a mazali. Ve finále to bylo znát. Nemohl jsem se do toho pořádně opřít. Taktika ale byla taková, že na to nebudu myslet a bolet to nebude. To mi dost pomohlo," upřesňuje s tím, že nepřipadalo v úvahu, že by do finále nenastoupil. „Také známí mi říkali, že když už jsem došel do finále, tak se s prominutím na to nevyseru. Chtěl jsem tam nechat všechno. Nedošel jsem do posledního dne, abych to takhle vzdal," řekl odhodlaně.