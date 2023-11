Pro většinu zainteresovaných se nejedná o žádné překvápko, neboť rodák z Čečenska zkrátka ví, jak se zviditelnit. A nutno dodat, že po říjnovém vítězném duelu nad Nigerijcem Kamaru Usmanem jako by se po něm slehla zem, což se nyní rozhodl změnit. A to podstatně. Jako terč pro svůj výstřel si vybral Brazilce Pereiru, čerstvého krále polotěžké váhy. Výzvu na vzájemný boj mu adresoval přes sociální sítě.

Rázem zbystřily všechny bojové servery, to samé bojovníci včetně posledního Pereirova soupeře Jiřího Procházky, jenž si také ukrojil krajíc pozornosti. „Rád bych tě přivítal v polotěžké divizi,“ zareagoval v komentářích český samuraj na svého bývalého tréninkového parťáka, s nímž se potkali ve vyhlášeném švédském Allstar gymu. Z jejich tehdejšího přátelského vztahu ale několik týdnů poté toho zrovna moc nezůstalo, neboť zejména Chimaev začal na povrch vytahovat „přísně střežené“ informace z tréninků.

Khamzat Chimaev calls out Alex Pereira 😳 pic.twitter.com/ZiOzg2d418

„Když Jiří bojoval v RIZINu a Bravu, tak jsme spolu trénovali. Měli jsme tvrdé sparingy, v nichž jsem vyhrál spoustu kol. Hodněkrát jsem ho ukončil na submisi, porazil jsem ho. Pak se ale stane šampionem. Jak je to možné? Asi je ta divize plná špatných bojovníků. Prostě tomu nerozumím,“ vyprávěl Chimaev, jenž v 18 letech emigroval do Švédska, s jehož vlajkou několikrát nastupoval i do zápasů v kleci.