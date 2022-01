Bezesportu legenda česko-slovenského MMA. Ivan "Buki" Buchinger má za sebou více než pětačtyřicet zápasů. Během své kariéry zápasil například i s legendárním Conorem McGregorem. Buchinger se v minulém roce přesunul zpět na domácí scénu, kde se mu povedlo vybojovat dva tituly. Po lehké váze přidal i opasek v pérové váze. Slovák však stále neměl dost a rýsovala se třetí titulová šance. Tentokráte ve veltrové váze, kde i nadále stojí šampion David Kozma.

Zhruba měsíc před avizovaným zápasem přišla nešťastná zpráva ze slovenského tábora. Buchinger se zranil, následně podstoupil operaci a sen o získání tří opasků ve třech různých váhách se rázem rozplynul. Pětatřicetiletý bijec se aktuálně zotavuje z nepříjemného zranění, během ledna by však chtěl být zpět v plném tréninkovém procesu a následně by se chtěl postavit zpět do klece. V jaké váze to ale bude?

Jak se aktuálně cítíte, jak vypadá vaše příprava?

Teď ještě netrénuju sparingy. Nedělám takové techničtější věci, protože jsem měl operované koleno. Začal jsem s rehabilitací, minimálně týden budu ještě rehabilitovat. Potom jen lehce začnu s techničtějšími věci a sparingy. Momentálně se soustředím na silové tréninky a kondiční věci, abych nevypadl z tréninkového systému.

Kdy byste mohl být zpět v plném zápřahu?

Myslím si, že na konci ledna budu v pohodě. Teď jsem už v poloviční přípravě a když nastoupím do sparingů, tak v tu chvíli budu už stoprocentní. To bude někdy na konci ledna. Na konci března nebo začátkem dubna bych to viděl na zápas.

Jak vlastně k vašemu zranění kolene došlo?

Fakt jsem dost trénoval na zápas s Kozmou. Chtěl jsem mít třetí opasek. Trénoval jsem s kluky, kteří mají větší váhu. Myslím si, že jsem to trochu s těmi tréninky přehnal. Nazval bych to jako únavovou zlomeninu. Byl jsem fakt unavený a cítil jsem se hodně špatně. Řekl jsem si, že udělám ten poslední trénink, protože mě přijeli natáčet i z Oktagonu a potom si dám pauzu. Měli jsme sparing a v poslední vteřině posledního kola mě Karol Ryšavý chtěl hodit na zem a nějak mi koleno zůstalo rovně. Slyšel jsem nějaký zvuk v něm a cítil jsem, že to není normální bolest. Chvíli jsem čekal, jestli se to nezlepší. Když se to ale nezlepšovalo, tak jsem šel k doktorovi a ten mě poslal na magnetickou rezonanci, kde mi řekli, že mám v koleni něco zlomené a zlomeninu holenní kosti. Neměl jsme to zlomené, ale prasknuté. Podstoupil jsem atroskopii, kde vyčistil věci v koleni. Řekl mi, že koleno na tom není dobře, ale že se to dá zrehabilitovat a potom to bude v pohodě.

Jak těžké bylo se s tím v hlavě srovnat?

Povím pravdu, jsem už starý. Teď takové věci vnímám psychicky jinak. Kdyby se to stalo například před deseti lety, tak určitě brečím. Teď jsem to ale vzal lépe. Řekl jsem si, že si musím dát pauzu a potom se vrátím silnější.

Bylo to pro vás nejvážnější zranění v kariéře?

Už před časem jsem měl operaci kolene a ramene. Nyní to byla operace druhého kolene. Neřekl bych ale, že je to nějak extra vážné zranění, protože jsem neměl nic zlomeného. Když mi ale doktor řekl, že v koleni tam toho mám dost zničeného, tak se o to víc musím bát. Teď s těmi tréninky moc nespěchám, chci postupně posílit ty vazy a svaly, abych mohl stoprocentně trénovat.

Jak vypadal váš klasický den, když jste nemohl trénovat?

Katastrofálně. Měl jsem i sádru, takže jsem nemohl nic dělat. Měl jsem i bradla, protože jsem se nemohl postavit na nohu. Ležel jsem celý den, což bylo katastrofální. Nejsem na takové věci zvyklý. Poslední týden jsem dokonce šel i do tělocvičny trochu posilovat, aby se tělo trochu pokrvilo.

Parádní bitva o titul. Ivan Buchinger porazil Barboríka a stal se dvojnásobným šampionem Oktagonu

Dal jste si nějaké předsevzetí?

Takové věci nedělám. Nemám žádné plány. Co přijde, to přijde. Minulý rok jsem měl plány, že vyhraju 70-ku a 66-ku, což mi vyšlo. Měl jsem ještě plány vyhrát 77-ku, ale k tomu nedošlo. Někdy to mám v hlavě uspořádané, ale raději to neplánuju. Proto říkám, že teču s vodou. Rozhodně chci obhájit mé tituly a vyhrávat co nejvíc zápasů. Když dostanu šanci zápasit v 77-ce, tak to vezmu. V únoru mi bude 36 a před sebou nemám už moc času. Musím poslední síly ze sebe vysportovat. Chci se stát ještě silnějším.

Dáváte si nějakou věkovou hranici, do které budete zápasit?

Nedávám. Po posledních trénincích cítím, že už nemůžu tolik trénovat. Musím dávat pozor na únavu, v této souvislosti si musím dát pauzu, abych se nezranil. Raději trénovat méně a do tréninku dát víc. Když netrénuju hodně, tak pak o to více musím dát do tréninků.

Bylo hodně frustrující vidět ostatní zápasit, trénovat v době, kdy jste vy nemohl?

Jak jsem řekl, neberu to tak, jako v minulosti. Kdybych měl dvacet let, tak jsem si řekl: tyjo, ty bláho. Ale teď, když jsem už starý, tak si říkám, že to takhle mělo být. Můžu to nazvat i tak, že bych neměl ten zápas s Kozmou ve správný čas nebo bych nebyl dobře připravený. To, co se stalo, se stalo proto, že se to mělo stát.

V jaké váze se vrátíte zpět do klece?

Ani já přesně nevím v jaké to bude. Myslím si, že je na teď na řadě 70-ka. V ní jsem totiž minulý rok v lednu vyhrál titul. Když ale dostanu možnost zápasit v 66-ce, tak to klidně udělám i v ní. Musím to ale dopředu vědět, protože na 66-ku se musím trochu víc připravovat, ať už kvůli dietě. Aktuálně mám kolem 80 kilogramů, takže musím něco shodit. Ještě ani nevím, jaké plány mají v OKTAGONu, ale podle mě budu jako první obhajovat titul v 70-ce.

To byste mohl jít i do veltru (77kg), abyste nemusel tolik shazovat.

To je pravda (smích). Začal jsem trochu víc jíst a něco mi zůstalo i z toho, že jsem se připravoval na 77-ku. Když ale řeknu pravdu, tak 77-ka není moje váha. Necítím se na ní. Ti kluci tam jsou obrovský a já jsem na ně menší. Když jsem měl tu možnost, tak jsem byl hrozně rád. Fakt bych si ještě jednou rád vyzkoušel zápas, ale jen s Kozmou.

Kdyby tedy znovu přišla nabídka zápasit s Kozmou. Přijal byste jí?

To bych vzal. Bez problémů.

Myslíte, že bude v budoucnu další příležitost zápasit s Kozmou?

Nic dopředu neplánuju, čekám na příležitosti. Když to ale jednou bylo, tak to klidně může přijít ještě jednou.

V posledních měsících se rozjel takový nešvar, snad každý vítěz zápasu ve vaší váze vás vyzývá. Co si o tom myslíte?

Všichni se zbláznili (smích). Když jsem začínal MMA, tak nikdo o tomhle sportu nevěděl a nebyly tu také věci, aby jeden druhého vyzýval. Teď už to MMA není ani sport, ale je to spíš móda a herectví. Myslím si, že to patří k tomu. Ti kluci, co mě vyzývají, tak se chtějí zviditelnit. Velmi dobře to umí zahrát. Určitě mě ale musí vyzývat, pakliže se chtějí dostat na vrchol. Tam stojí já. Já jsem tam vlk a král. Já mám ty opasky a mě musí porazit, jestli chtějí být nejlepší. Výzvy beru normálně, všichni mě chtějí zabít. Ti kluci, co mě vyzývají, jsou ale ještě daleko.

Držíš dva tituly - v pérové a lehké váze. Sledujete i další zápasy těchto váhovek v OKTAGONu?

Sleduji. Když řeknu pravdu, tak předtím jsem OKTAGON vůbec nesledoval. V té době tam pro mě nebyli až tak zajímavý zápasníci. Od té doby, co se popularizuje MMA a všichni jsou mnohem lepší, tak tam jsou fakt dobří borci. Umí dělat velmi dobré zápasy.

Je tam podle vás někdo, kdo by s vámi mohl v nejbližších měsících či letech zápasit?

Buď půjde Keita nebo Paradeiser. Potom, až budu obhajobat v 70-ce, tak klidně může přijít i Tichota. Ale ten podle mě bude muset porazit ještě Romana Pauluse. Pak je tu ještě ten Sanikidze. Ten má ještě hodně času. Ani popravdě nevím, kdo to je. Vyhrál jeden zápas a hned vykřikuje.

Zápasení v OKTAGONu berete jako jedinou možnost? Je případně ve hře i zahraničí?

Nejsem dnešní muž, mám ty nejlepší roky za sebou. Fakt jsem dokázal, že jsem v česko-slovensku nejlepší. Když bych dostal nějakou dobrou nabídku do zahraničí, tak bych jí určitě vzal. Přiznám se, že mě to ale už ani moc neláká.

Ivan Buchinger dokázal v parádní bitvě porazit Vojtu Barboríka.

Co říkáte na počínání vašeho kolegy Ľudovíta Kleina v UFC? Jak to vidíte s jeho další šancí?

Nevím, jak přesně to v UFC funguje. Tam to bylo i tak, když zápasník vyhrál pět zápasů, tak ho i tak vyhodili. Lajoš vyhrál jeden zápas a prohrál dva. Nevím, co s ním bude. Podle mě se hodně zlepšil a má velký potenciál. Mám s ním problémy na trénincích. Myslím si, že je schopný tam udělat další dobré zápasy. To, že tyhle zápasy mu nevyšly, tak to se stává. Jen podle mě musí udělat trochu atraktivnější zápasy.

Nedávno se do UFC probojoval i druhý Slovák Martin Buday. Jaké šance dáváte jemu?

Já jsem mu předtím nedával žádnou šanci a přeci jenom je v UFC. To, aby získal opasek, tak na to podle mě nemá. Velkou váhu ale moc nesleduji.

A jak to pro změnu vidíte v souboji mezi Teixeirou a Procházkou, ke které by mělo letos dojít?