Odveta mezi nesmiřitelnými rivaly přitom všech pět kol nabízela stejný obrázek. Vémola neustále tlačil Kincla směrem k pletivu, kde paradoxně ztroskotal na své nejsilnější zbrani - takedownech a boji na zemi. „Věděl jsem, jak se na něj připravit a ubránit to. Hodil jsem si do hlavy, že ho porazím jeho vlastním stylem," prozradil z úsměvem Kincl, který tak i napodruhé uhájil pás šampiona střední váhy organizace Oktagon MMA.

Ačkoliv byl neustále pod tlakem, dařilo se mu pracovat maximálně efektivně. Z obranných pozic totiž dokázal vykouzlit celou řadu úderů, kterými sudí přesvědčil o bodovém vítězství. „Z mého pohledu to byla nuda. Nudil jsem se. Koukal jsem na rozhodčí a do lidí. Jsem z toho trochu otrávený," přiznal s tím, že během zápasu musel několikrát okřikovat i rozhodčího za Vémolovu neaktivitu u pletiva a rány pod pás. „Byť nerad, tak to trochu házím i na rozhodčího."

Co na vítězství Patrika Kincla říkají manželka a parťák? Věděli jsme, že to cinkne!Video : Sport.cz

Terminátora nejen porazil, ale pořádně mu zmaloval tvář. Vémola měl totiž ve druhé polovině zápasu pořádně nateklé oko, na které dost možná ani neviděl. „Pocit vítězství, pás a fakt, že jsem ho zbil, protože vypadal fakt hrozně, mě samozřejmě uspokojuje, ale potřeboval bych cítit, že to byla fakt dřina," rýpl si Kincl, kterého ale zabolelo po duelu gesto soupeře. „Trochu mě mrzí, že mi po zápase nepodal ruku. Říkal, že to udělá," dovysvětlil.

Právě třiatřicetiletý šampion měl v publiku početnější tábor příznivců, kteří ho bouřlivě přivítali již během nástupu. Svému manželovi poblíž klece držela palce i manželka Pavla. „Na jednu stranu to bylo hodně napínavé, ale po prvních ubráněných takedownech jsem věděla, že minimálně na body je to doma," popsala. „Byla jsem přesvědčená, že vyhraje," neváhala ani vteřinu.

„Pokud Karlosovi nedovezete někoho, koho vyřídí v prvním kole... Viděl jsem tady Attilku! Asi si přišel říct o prosincový zápas," zareagoval Kincl na Végha. „Uvidíme, co poví Oktagon, co povíme my... Chtěli byste to vidět?" zeptal se slovenský velikán bouřící haly, ve které propuklo nadšení.