Dvořák má před sedmým vystoupením nerozhodnou bilanci tří výher a tří porážek. A jelikož všechny nezdary přišly po sobě, je následující boj v kleci z pohledu českého bojovníka nesmírně důležitý. Další zaváhání si zkrátka už dovolit nemůže, jinak by se s nejslavnější bojovou organizací rozloučil. To by paradoxně nahrávalo cestám do jiných vod, například i návratu na českou scénu, kde před odchodem do zámoří působil.

V rodině máte nový přírůstek. O co jde?

Máme pejska - amerického teriéra. Je to zase něco nového a je to skvělé. Plánovali jsme to už více než dva roky. Rodina, od kterého ho máme, teď měla první štěňata, tak jsme si řekli, že je nejvyšší čas si jednoho pořídit.

Fungujete jako páníček, nebo se soustředíte na přípravu a výchovu necháváte na přítelkyni?

Funguji. Byla to hlavně moje iniciativa, hodně jsem ho chtěl a říkal jsem, že se klidně postarám úplně o všechno. Snažím se starat co nejvíc a skloubit to s přípravou.

Jak tedy vypadá váš běžný den?

Ráno vstanu, jdeme spolu na procházku a pak si ho vezmu na trénink, nebo ho nechám doma, kde už zvládne vydržet. Vrátím se z tréninku, jdeme znovu na procházku, dáme si oběd a chvíli si odpočineme. Následuje další procházka, pak přijede přítelkyně a vymění se to.

Jste přísný páníček, nebo spíš rozmazlovací?

Jedeme jenom pozitivní výchovu, neřveme na něj. Občas houknu, ale jen v zápalu bolesti, když třeba přiběhne a člověka chytí za achillovku nebo něco takového. Jinak jedeme pozitivně. Za všechno, co udělá dobře, tak ho chválíme. Když něco udělá špatně, tak se snažíme jeho chování přesměrovat.

Teď k zápasení. Jak dlouho jste se dával po poslední porážce dohromady?

Nijak to se mnou nezacloumalo. Je to prohra a já to tak beru. Soupeř byl lepší, vycházely mu věci. Nebylo o čem, já musím být holt lepší. Teď se zaměřuji na jednotlivé věci, které se mi nedařily a bylo to lepší. Rozhodně si z toho nedělám těžkou hlavu. Tenhle sport dělám, protože mě baví. Do každého zápasu jdu vyhrát. I když jsem měl dlouhou šňůru výher nebo teď sérii porážek, tak to na mě nevyvíjí žádný tlak.

Je plusem to, že další zápas přijde relativně krátce po tom posledním?

Byla to moje iniciativa. Vždycky mám zdravotní problémy, teď jsem chtěl využít, že jsem zdravý a nic mi není. A to, že jsem prohrál, tak oukej, ale jsem zdravej. Řekl jsem si, že jdeme do toho.

V případě neúspěchu se může jednat o váš poslední zápas v UFC. Stresujete se tím nějak?

Vůbec ne. Do každého zápasu jdu stoprocentně připravený vyhrát. Pokaždé je to pro mě velká výzva. A pokud bych mohl v zápase prohrát, nebo skončit v UFC, tak to mě absolutně nezajímá. Jdu vyhrát. Pro mě jsou aktuálně důležitější věci než práce. Práce je práce, a ta bude vždy. Nedělám si z toho těžkou hlavu.

Na pozitivnější notu vás může naladit čerstvý přírůstek v domácnosti?

Přesně tak. Tohle jsou radosti. To, že je rodina zdravá a furt mě podporuje, je pro mě nejvíc. Ať jsem kdekoliv a stojí za mnou, je pro mě to nejdůležitější. Ve finále i kdybych pracoval někde u dálnice a oni budou za mnou stát, budou zdravý a spokojený, tak budu šťastný i já.

Myslíte na budoucnost? Kdyby to třeba v UFC nevyšlo…

Rozhodně myslím. Mám rád věci naplánované dopředu. Chtěl bych minimálně pět šest let zápasit na co nejvyšší úrovni. I kdyby to nebylo UFC, tak bych rád řešil Bellator, ONE FC nebo i naše lokální organizace, které tedy nemají muší divizi. Ale věřím, že by se dali domluvit nějaké superfighty. Když jsem před měsícem poslouchal rozhovor Ondry Novotného (spoluzakladatel Oktagon MMA), tak zmiňoval, že bych u nich měl víc peněz za zápasy i od sponzorů. To klobouk dolů před Oktagonem. S Ondrou jsem totiž nikdy své finance neřešil…Ale pokud je Oktagon tak silný, tak je možnost zápasit i tam. Rozhodně si poslechnu jeho velkou nabídku, ale zatím je vše hvězdách.

Je možnost, že byste se do Česka mohl vrátit právě už po štaci v UFC?

Pokud by od Ondry, který jak sám tvrdí, přišla velká nabídka, tak je to na zamyšlení. Možná by nebylo na škodu se po čtyřech letech podívat i na zápasy doma.

Neříkáte si před dalším zápasem, že byste mohl mít už konečně štěstí? V minulosti vám to komplikovaly různá zranění, změny soupeřů a podobně.

Bylo by to super, protože tam vždycky něco bylo. Nebudu se na to ale vymlouvat, protože všichni soupeři něco mají. Tvrdé přípravy, zranění, své rodinné problémy. Ve finále rozhoduje jen ten moment, kdy jsme spolu v kleci. Nechci to nechat na štěstí. Když bude na mé straně, bude to super, ale budu dělat všechno pro to, abych ho nepotřeboval a vyhrál stylem, který všechny přesvědčí o tom, že tam mám zůstat.

Jsou nějaké komplikace, které jste ještě nezažil?

Mám to nastavené jinak. I když mi někdo chytí páku nebo škrcení, tak bych neplácal. Když nejsem zraněný ze zápasu, tak se naopak zraním potom. Před mým třetím zápasem v UFC, který jsem vyhrál, tak jsem dva dny předtím dostal zimnice a horečky. Měl jsem infekce v obou kolenou, ale stejně jsem do zápasu nastoupil. Pak jsem se další dva týdny léčil. Příprava a shazování je vždycky těžké a člověk si z toho vždycky něco odnese. O to víc jsem rád, že teď nic takového není.

Už vás tedy nemůže nic překvapit?

Tak jako může (smích). Už mi ale změnili soupeře i třeba deset nebo tři dny před zápasem. Co se mi ale ještě nestalo: Že by UFC zápas úplně zrušilo. Nebo by třeba mohlo přistát UFO.

Soupeřem bude Tatsuro Tajra, který ještě neprohrál. Je hratelný?