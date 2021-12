OKTAGON si přichystal překvapení! Ve hře je i první ženský titul

Divákům se do akce vrátí oblíbený OKTAGON Underground, který zaujme místo zrušených zápasů. Bude se jednat hned o čtyři fighty v malých rukavicích v podání těch nejostřílenějších borců z postoje. Do akce postupně vyrazí Denis Farkaš, Andrej Šimkulič, Andy Čechovský, Adrian Tadlánek, Nikolas Krivák, Radek Roušal, Jakub Mikovčák a Tomáš Cigánik.

Právě po tomto turnaji dojde k očekávanému OKTAGONu 30. Jubilejní turnaj navíc poprvé v historii dává do hry opasek pro šampionku. V ženské muší váze se proti sobě představí Tereza Bledá a Brazilka Mabelly Lima. Druhá jmenovaná měla ovšem velký problém s váhou, váhový limit nesplnila o více než dva kilogramy. Druhou šanci by tak podle nejnovějších informací měla mít zítra. Pakliže by ani tentokráte Brazilka nenavážila, rázem by o titul bojovala pouze Bledá. Zkrátka podobná situace, jako tomu bylo při souboji Karlose Vémoly a Milana Ďatelinky.

"Já jsem si trochu myslela, že nenaváží, už jak tady seděla. Vypadala špatně. Dva kilogramy nejsou něco, co bych nevzala. Ať to ještě zkusí a mně stačí, že já mám váhu hotovou," hlásila Bledá krátce po vážení.

Bledá si navíc do zápasu ponese neporazitelnost. Navíc ve svých dvaceti letech může dosáhnout na mistrovský opasek. Nebude to mít ale vůbec jednoduché. Lima má totiž za sebou hned deset soubojů a pouze jedinkrát prohrála. Bylo tomu tak před dvěma lety, kdy neúspěšně bojovala o kontrakt v slavné UFC.

Potřetí během letošního roku vyrazí do boje Matúš Juráček. Slávista, jak se Juráčkovi přezdívá, si to rozdá s Robertem Pukačem. Česko-slovenská válka, která slibuje atraktivní a zajímavý souboj. Juráček však půjde do zápasu s pětizápasovou sérii výher, naopak Pukač by chtěl nastartovat vítěznou sérii. Nebude to mít ale vůbec jednoduché. Mnozí očekávají dlouhou bitvu, která se může protáhnout na všechna tři kola. Bude tomu skutečně tak?