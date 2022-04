V červenci to bude rok od doby, kdy hvězdný McGregor utrpěl v souboji s Dustinem Poirierem zlomeninu nohu. Nešťastné zranění se stalo terčem všech možných předpovědí, mnozí odborníci dokonce mluvili o konci kariéry. Vytrvalý Ir ovšem tyto myšlenkové pochody hodil za hlavu a ihned jakmile to bylo možné, začal se připravovat na navrát.

Comeback sice je na dobré cestě, ale ne zcela. McGregor před necelými čtrnácti dny poprvé spároval, zatím ale pouze boxersky, bez kopání. Irská hvězda totiž stále čeká na lékařské povolení k návratu do plného zápřahu. Na zprávu od doktorů čeká také prezident UFC Dana White, který by případně začal pro slavného bijce hledat návratového soupeře.

„Aktuálně pro něj nemám nic připraveného. Situace v UFC se může přes léto změnit," prozradil slavný šéf v rozhovoru pro SunSport. „Uvidíme, kdy bude připraven bojovat. A až mu dá lékař stoprocentní povolení, začneme se poohlížet po možných protivnících," dodal dvaapadesátiletý Američan.

Zatímco McGregor se původně zaměřoval na letní návrat, podle posledních informací se jeho comeback oddálí. Aktuálně to vypadá na podzimní termín. „Když půjde všechno správným směrem, budeme to směřovat na začátek podzimu. Nejprve je ale potřeba, aby se jeho noha uzdravila a dostal se do plného tréninku," znovu nastínil White.

„Beru to jako den za dnem, není kam spěchat, psychicky jsem na tom skvěle. Fyzicky se cítím silný, cítím se plný energie. Jednoho dne se toho dočkám, když si to Lord bude přát, tak se to stane," neskrývá odhodlání McGregor.