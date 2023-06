Pětadvacetiletý Růžička se bezesporu stal nejsledovanější osobou pátého turnaje organizace Clash of the Stars, která se výhradně specializuje na zápasy osob z influencerského světa. Pozornost se na talentovaného bijce stáčela i díky tomu, že najednou mezi amatéry nakráčel profesionál, který chtěl ztrestat silácké a arogantní chování influencera Tadeáše Veselého.

„Chci mu ublížit, za vás za všechny!" hlásil Růžička sebevědomě před zápasem. Očekávání v podobě výhry sice přišlo, jenomže ne zrovna tak, jak si sám jeden z největších talentů českých bojových sportů představoval. Soupeř se po neustálém nátlaku zranil, na výbuchu emocí v opačném rohu to ale nic neměnilo. Růžička se tak pro nabitou arénu stal hrdinou, slávu a pozornost si užívá i v těchto dnech...

Je několik dnů po vaší premiéře v organizaci Clash of the Stars. Berete tento zápas jako jeden z nedůležitějších v kariéře?

Určitě bych tomu neříkal zápas, ale show. Byl to hrozně důležitý krok v kariéře. Posunulo mě to a otevřelo mi to bránu k dalším zápasům. Samozřejmě jinak placeným, protože v dnešní době čísla = peníze.

Je tohle cesta, kterou aktuálně chcete vést kariéru? Nebo naopak chcete zpět mezi profesionály?

Rozhodně chci do světa, chci profi zápasy. Chci se držet své cesty. Tohle mi dopomohlo se u nás trochu prosadit a ukázat, kdo jsem. Moje cíle jsou furt stejné, ale už si můžu říkat o jiné peníze. Teď je sice konec sezony, ale poté by mě měl čekat titulový zápas v organizaci RFA. Červenec budu odpočívat a v srpnu naskočím zpět do plné přípravy. Vezmu to, co přijde.

Dokázal byste si představit, že byste se nadobro odprostil právě od profesionálů a razil pouze cestu organizací typu Clash of the Stars?

Určitě ne, v žádném případě. Moje cesta byla opravdu těžká a tvrdá, prošel jsem si těžkými zápasy. Je mi furt 25 a takhle skončit nechci. Kdyby mi bylo přes třicet, tak neřeknu...ale jsem mladej a dravej. Mám na to se prosadit ve světě. A jestli to byl můj poslední zápas v Clashi? To si nemyslím. Proložit to tím, když tam mám takovou armádu fanoušků, není vůbec špatné. Ti lidé mě sakra podporovali. Postavili se a zpívali mojí písničku, byl jsem fakt dojatý. Skoro poprvé v kariéře jsem byl pro lidi hrdina, a ne "bad boy".

Jak říkáte, máte v zádech pořádný počet fanoušků, což bylo vidět i na turnaji. Vnímáte sám na sobě, že jste teď známější?

Rozhodně. Poznávám to tak, že kamkoliv přijdu, tam se fotím. Dokonce, i když jsem šel do cestovní kanceláře vybírat dovolenou, tak mi nabízeli slevu. Prodejce byl do mě zaujatý. Celkově to kolem i samotný zápas měl velký ohlas...a vlastně ještě má, doteď jsem se nezastavil. Začali se mi ozývat i lidi z influencerského světa a další, kdo mají u nás na česko-slovenské scéně nějakou pozici. Díky tomu jsem si konečně rozjel i svojí značku a na tom teď pracuji. Ozvali se i noví sponzoři, každý by chtěl do týmu. Mám i svého PR manažera, který mi pomáhá dát se do kupy. Abych nežil ze dne na den.

Jste typ člověka, co si takový zájem užívá, nebo ho někdy i štve?

Jsem šťastný za každého člověka. Snažím se jim to dávat najevo. Je to obrovská podpora a je vidět, že lidi bavím a dělám to dobře. Motivuje mě to pokračovat dál. Je to něco jako kariérní postup nějakého zaměstnance v práci. Takhle to funguje i ve sportu.

Dá se to srovnat třeba se situací, která byla třeba před třemi měsíci?

Zvětšil se hype. Po Undergroundu (pyramidový turnaj organizace Oktagon MMA, který Růžička vyhrál - pozn. red.), který byl před třemi lety, mě znal každý. Rok ubíhaly a trochu to sláblo. Lidé mě sice poznávali, ale teď je řeč úplně o něčem jiném. Kam v Praze přijdu, tam vědí, kdo jsem.

Nemáte strach, že by se na vás mohlo třeba za půl roku zapomenout a nebyla by taková sláva, jaká je nyní?

Zapomíná se, protože vždycky je něco nového. Je jasné, že za pár měsíců bude jiné období...ale já to proložím opravdovými profi zápasy a zase se ukážu. Myslím si, že ty největší zápasy mě čekají právě teď. I díky těm číslům, které jsem získal. Sáhnou po mně i světové organizace, můj sen je ONE Championship. Moje aktuální meta, na kterou bych se chtěl za každou cenu dostat. Je to ale hodně o managementu...aby člověk, co si nás všimne, nám dal šanci se ukázat. Není to úplně snadné, ale udělám proto maximum.

Narostli vám i odběratelé na sociálních sítích, na Instagramu máte 100 tisíc. Vzpomenete si, kolik jste jich měl před oznámením vašeho zápasu v Clash of the Stars?

Vzpomenu – 37,5 tisíc. Neuvěřitelný progres, mám z toho radost.

Když přejdeme k samotnému zápasu, který kvůli soupeřově zranění skončil už ve druhé minutě, takový konec jste si asi nepřál, viďte?

Měl jsem jasný plán. Můj trenér říkal, ať ho neukončuji v prvním kole, že by to byla ostuda i pro mě. V prvním kole jsem si s ním chtěl hrát tak, jak jsem si s ním hrál. Chtěl jsem, aby došel do druhého kola, kde jsem chtěl přitvrdit na opravdové granáty a tlačit ho bombami. Konec mě trochu mrzí, ale co se dá dělat...

Po zápase jste k soupeři přiskočil a něco pořvával. Vzpomenete si, co to bylo?

Dal jsem mu to hezky sežrat. Už ale nevím, co to bylo, byl v tom nával emocí. Bylo to ale kvůli tomu, že před zápasem říkal, jak mě zabije a vyhraje jako outsider. V každém videu mě ponižoval a tvrdil, jak mě zesměšní. Rozhodně toho nelituju. Kdykoliv tohohle člověka potkám, tak budu trestat dál a dál. Pokud se nemění, tak tady nemá co dělat. Beru se jako jeho boží trest. (smích)

Jak na vás zapůsobila samotná organizace?

Je to jedna z nejlepších organizací, ve které jsem se kdy ukázal. A do tohoto hodnocení zahrnuji úplně vše. Servis pro bojovníky i fanoušky. Ještě jsem neviděl, aby na galavečeru prodával losos, chobotnice a tak dále. Opravdu masakr, je to velká úroveň. Le Sy (promotér a spoluzakladtel) je opravdovej profík.

Je nějaká hranice, typ zápasů, do kterého byste už nešel?

(zamyslí se). Těžko říct...už tady jsem se nechal schválně znevýhodnit (měl boxerské 20-uncové rukavice a mohl pouze boxovat, soupeř bojoval pod pravidly MMA - pozn. red.), abych nevypadal jako úplný de*il. Jak už jsem ale po zápase říkal, je tu ještě jeden soupeř, se kterým bych si to mohl v budoucnu dát - Filip Roubíček. Je to sportovec a má nějaké úspěchy. Jinak jsem tam černá ovce.

Co třeba zápas jeden na dva nebo dva na dva?