RFA představila dalších více než dvacet nových tváří. Mezi ty nejzajímavější se řadí Tadeáš Růžička, Matěj Kozubovský nebo již zmiňovaný David Hošek. Posledně jmenovaný v rozhovoru přiznal, že se rozhodoval mezi dvěma nabídkami. Nakonec se však rozhodl pro nově vzniklou organizaci Real Fight Arena, která podle jeho slov bude dávat víc prostoru Čechům a Slovákům. Pro osmadvacetiletého zápasníka to bude větší příležitost, jak dát o sobě vědět.

„Ať jsem porazil kohokoliv nebo udělal jakýkoliv výsledek, tak to i tak bylo špatně. Asi kvůli tomu, že nejsem tak mediálně sledovanej. Probiju se k titulu tady," vyjádřil se Hošek na tiskové konferenci.

Proč zrovna organizace RFA?

To je pro mě ta nejtěžší otázka. Je tam více věcí. Naštval jsem se kvůli tomu, že jsem v OKTAGONu nedostal takový prostor. Porazil jsem třeba Marcina Naruszczku, ale víceméně mě to nikam neposunulo. I když mi ten zápas nevyšel tak, jak jsem chtěl, tak jsem ho vyhrál. Tím to hasne. Pak jsem dostal dobrou nabídku od organizace RFA a s týmem jsme se dohodli na tom, že to bereme. Bylo to pro nás to nejlepší možné řešení.

Jak dlouho trvala jednání? Byla ve hře i jiná organizace?

Hned jasné to nebylo. Několik dnů nebo týdnů to trvalo. Když jsme dostali nabídku, tak jsme to řekli OKTAGONu, který mi vzápětí také dal nabídku. I když byla moc pěkná, tak jsem stejně časem rozhodl pro RFA. Věřím tomu, že tady budu mít více prostoru.

RFA jste tedy upřednostnil kvůli tomu, že jste v OKTAGONu nedostával takový prostor?

Víceméně ano. OKTAGON je totiž poslední dobou hodně zaměřený na cizince, což na jednu stranu chápu. Pak se ale stane to, že dorazí nějaký cizinec a hned dostane šanci bojovat o titul, aniž by ho nikdo předtím pořádně znal. Češi a Slováci tím pádem tu šanci nedostanou, i když by si jí mnohdy mnohem víc zasloužili. Věřím, že to takhle v RFA nebude. Už jen kvůli tomu, že organizace vkládá více prostoru pro Čechy a Slováky.

Dokážete si představit, že vy jako Čech byste šel do zahraniční organizace a hned zápasil o titul?

Kdybych já jako Čech dorazil někam do ciziny, chtěl bych se tam probojovat k titulu, nebo něčeho dosáhnout, tak bych to měl strašně těžké. Nikdo by mi tam nedal prostor, nebude to hrané pro mě. Musel bych vyhrát hodně těžké zápasy, abych se vůbec k tomu probojoval. Ta cesta by byla hodně dlouhá a těžko říct, zda by to vůbec za to stálo.

Chyba rozhodčího, předčasně ukončil zápas. David Hošek si tak nemohl vítězství vychutnat naplnoVideo : Oktagon TV

Kdy byste měnil mít první zápas v nové organizaci a s kým?

Mělo by to být na prvním turnaji, který bude 14. března. Soupeřem měl být Michal Dobiaš, ten ale nakonec změnil názor a nechce chodit 84-ku. Místo toho chtěl jít do 77-ky, kam chce zhubnout, což pro mě nepřipadá v úvahu. Až na tiskové konferenci jsem se dozvěděl, že ten zápas s ním mít nebudu. Snad mi najdou nějakou jinou náhradu a pořádně se na zápas připravím.

Takže aktuálně jste bez soupeře?

Zatím jsem bez soupeře. Každopádně na březen se mnou počítají, takže doufám, že se jméno soupeře v co nejbližší době dozvím, abych se mohl připravit. Ještě je čas a já věřím, že se někdo najde. Za sebe můžu říct, že na březen budu připravený, už teď pořádně makám.

Jak tedy vypadá vaše příprava? Přišlo nějaké zranění?