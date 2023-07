Důvod zraněného kolena zatím není znám. Muradova každopádně viditelný otok na levé noze limitoval již před samotným nástupem do klece nejslavnější bojové organizace. „Bylo to vidět už v zápase. Nemohl jsem kvůli tomu zapojit na nohu triangle, soupeře se mi nedařilo kontrolovat na zemi. Dařilo se mu díky tomu vstávat, ale zas nemůžu říct, že by to on sám nedělal dobře," uznal soupeřovy kvality.

V nejbližších dnech, až splaskne otok, půjde 33letý uzbecký fighter na podrobnější vyšetření, které odhalí příčinu poranění poškození. „Musím počkat, až mi spadne otok. Aktuálně čekám na doktora, až se vrátí, abych za ním jel," líčí nadcházející kroky bojovník z Východu, který i přes tyto problémy podal dominantní výkon a soupeře přejel jednoznačně na body. Rovněž přiznal, že mu adrenalin z boje dával myšlenky od zraněné nohy stranou.

Z hlediska poranění to ale nebylo vše. Hned dvakrát v zápase došlo ke srážce hlav, přičemž především střet z koncovky zápasu si dokonce vyžádal lékařské ošetření a více než minutu se nebojovalo. Jelikož se ale jednalo o samotnou koncovku boje, nechal sudí odtikat i poslední vteřinky. Jak bylo ale z výrazu obou bojovníků zřejmé, jednalo se o hodně bolestivou záležitost.

„Byla to největší rána, kterou jsem v zápase za poslední dobu dostal," usmívá se Muradov. „Cítil jsem to opravdu hodně. Trochu mě to rozhodilo, měl jsem trochu černo před očima. Dobré bylo, že to nebylo na začátku, ale až na konci třetího kola. Už zbývala jen poslední minuta. Naštěstí bolelo jen po zápase, teď už je to v pohodě," ulevilo se mu.

Muradov tedy z hlavního města Anglie odletěl i se zdravotními problémy, jejichž bolest alespoň částečně může umírnit fakt, že zvládl nesmírně důležitou bitvu. Právě tento úspěšný zářez mu s největší pravděpodobností vynese novou smlouvu. Ta původní totiž vyprchá nadcházejícím duelem.