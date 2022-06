Vémola vsadil na to, co mu jde nejlépe a soupeře jednoduše hodil na zem. Zde probíhala téměř tříminutová práce, během které se Terminátorovi dokonce povedlo přelézt i do plného mountu. Nebezpečí sice nehrozilo, avšak o několik vteřinek později si šestatřicetiletý veterán nečekaně našel pozici k arm trianglu, který zafungoval dokonale. Paternak chvíli odolával, poté ale nuceně odklepal konec zápasu.

S jasnou taktikou nastoupil do zápasu s Afričanem Cheickem Koném český bijec Zdeněk Polívka. Duel se naprostý minimum času odehrával v postoji, naopak jeden ze tří českých zástupců na turnaji dokázal uplatnit své zemařské zkušenosti a soupeře neustále držel pod sebou na zemi. Konému to nechutnalo, přesto z nezáviděníhodné pozice dokázal přečkat i tvrdý ground and pound, který doslova volal po konci zápasu. V tomto duchu se nesla první dvě kola, do toho třetího se ale už nešlo. Koné ze zdravotních důvodu do třetí pětiminutovky nenastoupil.