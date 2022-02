Spor začíná gradovat. Mezi oběma tábory to každým dnem vře víc a víc. První ostré výměny názorů přitom přišly v pořadu „Tváří v tvář", kde rázem začaly padat nevybíravá slova. „Vzdáš se tak, jak se vzdáváš vždy, když dostáváš do držky. Směješ se zbytečně, takhle to prostě bude," začal zostra Pirát. „Je to blázen, prostě blázen. Nevím, co by se muselo stát, aby mě Pirát dokázal knokautovat," reagoval Kincl na soupeřovo prohlášení.

Kdo by si myslel, že nevraživost mezi oběma zápasníky rychle vymizí, tak se šeredně mýlil. Naopak to v posledních dnech začalo opět pořádně vřít. Vše umocnil Pirátův příspěvek na sociálních sítích, kde si slovenský zápasník stěžoval na nemoc. „Přátelé, ani jsem se s vámi celý den nespojil, protože ta nemoc nás pořád všechny šikanuje. Normálně nechápu, však já nemocný ani nebývám a teď mě to tady láme ze strany na stranu. Láme mě to," stěžoval si Pirát.

Kincl rázem ucítil, že by to pro jejich vzájemný zápas mohl být problém. „Oskara získává... Hodně lidí si tím sajrajtem prošlo a nešlo o žádné drsné bojovníky, ale že by takhle fňukali na sítích? WTF! Mám to taky za sebou, zrušil jsem několik akcí, zalehl jsem do postele, držel hubu a vrátil se pomalu zpět do přípravy. Udělej to samé!" neskrýval frustraci dvaatřicetiletý zápasník.

„Nemám nic proti tomu, když zápasník oznamuje svůj stav, zranění, nemoc. Mně to nepřišlo důstojné, proto jsem se ozval. Zároveň jsem se obával toho, aby to nebyl nějaký pokus o vycouvání," pokračoval nováček v organizaci OKTAGON MMA.

Pirát si to pochopitelně nenechal líbit a reakce tak na sebe nenechala dlouho čekat. „Když jsi měl možnost něco říct, když jsme seděli naproti sobě, tak si ,rabkal' jako když trabant v zimě startuje. Nevím, co se teď stalo, kde jsi vzal odvahu teď na internetu. To jsi ale ty, bezpáteřní ko*ot. To o tobě všichni vědí. Pozor na tyhle sprosté řeči, protože můžeš dostat facky ještě předtím, než bude zápas?" dostal se do ráže Pirát na svém YouTube kanálu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma)

Ani tentokráte spor neskončil. Další polínko do ohně přihodil Pirát, který vytáhl nepříjemné věci z Kinclovy minulosti „Mluvil o tom, že se prý lidsky neprezentuji dobře. To už jsem chytil velké nervy. Všichni víme, že byl Kincl souzený a odsouzený, pokud se nemýlím, za vydírání a ublížení na zdraví. Takový člověk mi bude říkat, že se lidsky špatně prezentuji? Co to musí být za ubožáka, když má tohle na kontě a mně se snaží namluvit, že se špatně prezentuji," neskrýval frustraci slovenský zápasník.