New York (od našeho zpravodaje) - V oblíbeném turistickém městě, kde momentálně panuje teplé počasí, to není z pohledu českého samuraje ryze o titulovém duelu. Plní totiž řadu mimozápasových povinností, v nichž například během úterního dne zvládl tři individuální rozhovory se zahraničními novináři a rovněž v luxusním čtyřhvězdičkovém hotelu Marriott Marquis, kde před turnajem pobývají také ostatní bojovníci galavečeru s pořadovým číslem UFC 295, zvládl zapózovat i před přítomnými fotografy.

„Jsem tady v New Yorku, abych zvítězil. Zranění je za mnou, jsem připraven pokračovat tam, kde jsem začal. Každý na téhle úrovni má moc porazit druhého, ale ne proti mně. Nemohu mluvit za Alexe, ale udělám vše pro to, abych boj vyhrál. Udělám, co bude potřeba. Jsem otevřený hledání jakékoli cesty k vítězství. Zaútočím a nepřestanu. Najdu slabé místo a budu útočit tak dlouho, dokud nevyhraju,“ prozradil historicky první český šampion UFC pro server si.com.

Najde se ale i čas na zábavu. Například v pondělí se Procházka společně s týmem vydal do honosné arény Madison Square Garden, kde koneckonců sám bude mít za pár dnů rovnou titulový duel. Odměnou českému bojovníkovi byl basketbalový dres týmu New York Knicks s číslovkou 295 symbolizující pořadové číslo blížícího se galavečera právě v nejlidnatějším městě Spojených států amerických.

View this post on Instagram

Do proslulé arény, u níž rovněž svítí řada nepřehlédnutelných reklamních bannerů k akci UFC 295, se vydal i následující den. Tentokráte si Procházkovu pozornost vysloužil hokejový tým New York Rangers, kam je to pěšky z Times Square, kde se sídlo pro zápasníky turnaje nachází, skutečně jen pár minutek. Spíše než vzdálenost je psychicky i fyzicky vysilující lidmi nabitá čtvrť. To stejné platí i pro automobily, které troubí snad každou vteřinu.