New York (od našeho zpravodaje) - Slavná arena Madison Square Garden se vysoce pravděpodobně bude otřásat v základech (kapacita 19 500 diváků), byť má k vyprodání ještě kus cesty. Procházka si ale na velkou podporu z hlediště sám nepotrpí. „Extra netoužím po tom, mít kolem sebe nějaký chumel lidí. Tuhle podporu oceňuji, ale nechte mě, prosím, dělat svou práci. Rád vám přinesu vítězství a podělím se o všechno, ale nechte mě dělat moji práci. Odválčit všechna kola nejlíp, jak umím,“ předesílá Procházka.

Český bojovník má za sebou zhruba měsíc „rádiového“ klidu, v rámci kterého nikterak neventiloval záběry z příprav. Výjimkou nebylo ani spojení s novináři. „Mezitím, co jsem udělal mediální embargo, tak se Alex chlubil veškerými videi a vším možným. Beru to tak, že pokud si je sebejistý a věří si, za což jsem rád, protože mi ukáže nejlepší stránku, tak mu v tom případě za to děkuji. Pojďme ho předčít,“ věří si český samuraj, na jehož hlavě nechybí další nový účes. „Vše, co dělám, je můj životní styl, proto mám rád tento typ účesu. Žiji jako samuraj. Pomáhá mi to být stoprocentně nastavený,“ prozradil pro MMA Hour.

Z normálního smrtelníka se stává predátorem na lovu, prozrazuje o Jiřím Procházkovi nový člen jeho týmu Jan StachVideo : Sport.cz

Rodák z Hostěradic je v zámoří už více než týden, společnost mu dělají tradiční trenéři Martin Karaivanov a Jaroslav Hovězák. Novici v týmu naopak jsou Jan Stach, jenž se specializuje na boj na zemi a Filip Lukeš, kondiční kouč. A zatímco během pondělního dne přišla zábava v podobě návštěvy večerního utkání NBA, s blížícím se duelem bude na programu celá řada mediálních povinností. Do toho pochopitelně nesmí chybět broušení zápasové podoby.

„Nervozitu jsem u Jiřího neviděl, možná frustraci, protože má velmi vysoké standardy na svůj výkon, což je jeden z důvodů, proč je tak úspěšný. Měl jsem možnost si všimnout frustrace směrem ke své osobě, když není něco provedené dokonale. Jde vidět, že je na sebe naštvaný a má velký drive, aby to bylo lepší. Myslím, že to je součást a tajemství úspěchu,“ přemítá Stach, jenž má pod svými křídly nového svěřence.

„Každý zápasník je trochu jiný, ale Jiří vystupuje mimo zónu možná dal než ostatní. Každý zápasník se odchýlí, ale Jiří se odchýlí nejdál. Z běžného smrtelníka se stává predátor na lovu. Jde to vidět na pohybu, čiší to z něj i při nácvicích technik,“ usmívá se elitní kouč Stach, který do bojů mimo jiné připravuje Davida Dvořáka či Terezu Bledou. „Překvapil mě v serióznosti tréninku. Umí být hravý a baví se tím, byť to bere vážně. Trénink je jedna z nejdůležitějších věcí, ale i v něm se dají najít momenty, kde se člověk baví kreativitou a změnami.“

Jiří Procházka zdobí reklamní plochy v New Yorku.Video : Sport.cz

V New Yorku půjde o znovuzískání titulu šampiona polotěžké váhy UFC, který Procházka loni v červnu už jednou získal. Vinou zranění se jej rozhodl uvolnit zpět mezi ostatní uchazeče. „Stále se cítím jako šampion. Musím to tak brát, protože moje myšlení je nasměrováno k pocitu, abych ukázal, že jsem opravdový šampion,“ rozpovídal se pro zahraniční média.