Šestadvacetiletý Peňáz si ruku zlomil již začátkem února letošního roku a na dlouhou dobu byl vyřazen od jakéhokoli trénování. Až postupem měsíců se začala situace zlepšovat natolik, že byl ohlášen jeho comeback do klece, ke kterému mělo dojít 7. října v Bratislavě. Bojová scéna tedy s napětím vyhlížela výsledek tajenky, kdo je z dvojice Matěj Peňáz – Vlasto Čepo lepší. Nyní je ale jisté, že k souboji ani na čtvrtý pokus nedojde. Český bijec totiž již potřetí musí vinou zdravotních problémů odstoupit.

Matěji, vaše ruka, kterou jste si v únoru zlomil, stále není v pořádku?

Není to tak, že bych se znovu zranil, ale vypadá to, že se to zranění ne úplně zahojilo tak, jak by mělo. Alespoň zatím ne. Aktuálně čekám na vyjádření dvou doktorů a uvidíme, zda se to bude muset zoperovat, nebo by se to ještě časem dalo dohojit.

Hrozí tedy operace?

Aktuálně tedy nevím, na čem jsem. Před týdnem jsem byl na magnetické rezonanci, doktoři to budou následně konzultovat a určí následný průběh. Operace je možná.

Příčinou tedy je fakt, že se vám ruka nehojí podle představ?

V průběhu rehabilitací jsem začal pomalu trénovat a do určité míry to šlo dobře. Boxování šlo poměrně fajn. Samozřejmě tam byly menší bolesti, ale nebylo to nijak hrozné. Když jsem ale zkoušel víc komplexní MMA, kde je na tu ruku vyvinutý větší tlak, například ze stran či různé pády, tak se nechovala úplně tak, jak bych potřeboval. Co se týče stability i bolesti. Některé tréninky ještě furt vynechávám.

Bolest trvala delší dobu?

Bolelo mě to celou dobu, ale předpokládalo se, že to bylo normální. Čekalo se, že tam bude bolest, která bude průběhem delšího času ustupovat. To se bohužel zatím nestalo, a proto se řeší, zda je vůbec reálné, zda se ty vazy zahojí samy nebo se budou muset zpevnit.

Operace nebyla zapotřebí už v únoru, kdy k zlomenině došlo. Nebyla to vzhledem k těmto potížím chyba?

Nebyla to moje volba, že bych se rozhodl, abych nešel na operaci. Bylo to po konzultaci s doktorem, který mi řekl, že by se mi to mělo dokázat zahojit samo a operace není nutná. Vždycky je lepší ten kloub či tělo nechat zahojit samo, pokud to jde. Věřím tomu. Aktuálně se ale řeší, jestli ta operace opravdu není nutná. Nedokážu plnohodnotně trénovat. Snažím se, ale není to tak, jak bych si to představoval. Furt mě to limituje.

Nyní tedy budete čekat, jaký postup se v nadcházejících dnech zvolí?

Přesně tak. Důležité bude, až se na to podívají další dva doktoři. Následně se k tomu vyjádří a podle toho budu postupovat dál. Buď bude dál probíhat rehabilitace a bude se čekat, až loket přestane bolet a víc se stabilizuje, nebo prostě budu muset podstoupit operaci a celé tohle znovu. I to se bohužel může stát.

Je to frustrující, viďte?

Je to dlouhé. Teď to trvalo šest měsíců a ta představa, že si to dám znovu a budu další půl rok mimo a podrobím se operaci...Tahle představa není moc příjemná.

V říjnu jste se měl již na čtvrtý pokus utkat s rivalem Vlastem Čepem. Tento duel logicky znovu padá?