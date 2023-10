Dlouhou dobu to vypadalo na střet se zmíněným Čepem, který se v rámci nedávného turnaje Oktagon 47 zapříčinil o oficiální výzvu na titulový souboj. „Nemám s tím absolutně žádný problém. Podle mě si to zaslouží. Je to dvojka střední váhy, čtyři výhry v řadě,“ vysvětloval Kincl na svém Youtube kanálu. Zároveň připustil, že by ho lákala vidina zvučeného zahraničního soka. „Papírově bych uvítal nějakého top soupeře, ale nepřijde mi to vůči Vlastovi fér. Byť teď se to může pro mě zdát jako lehký zápas, tak ho beru jako regulérní výzvu,“ pokračoval.

Lehké spaní mu nedává ani nabídka na završení trilogie s bývalým kamarádem Vémolou, kterého letos v květnu v rámci odvety porazil jednoznačně na body a uhájil šampionský trůn. „Máme spolu zajímavou historii, přičemž jsem si to celé v sobě tak nějak uzavřel,“ popisuje myšlenkové pochody před výzvou. „A že by mě ta výzva nějak nakopla? Když to srovnám s přípravou na první prosincový datum a pak, jak se to odložilo, tak to byl obrovský impuls do tréninků. Teď to tak nemám,“ přemítá čtyřiatřicetiletý fighter.

Trápí jej jedna zásadní věc. „Mluvil jsem o tom s Ondrou Novotným (spoluzakladatel Oktagon MMA) a jediná moje otázka byla, zda Karlos dá střední váhu. Poté, co z klece utekl a odjel z haly, tak se vyjadřoval tak, že s 84 končí, což byl důvod, proč jsem tohle celé zabalil. Je to jediné, co mě zajímá,“ popisuje. „Štve mě čekání od jara na termín zápasu, kterým bude prosinec, a pak neudělá váhu a já přijdu o zápas a budu zápasit jednou ročně. To se mi nechce. Chtěl jsem být aktivnější, dát aspoň minimálně 2-3 zápasy, což se nepovedlo. Bohužel asi nemám tak silnou pozici, abych si houkl o zápas a byl mi nabídnut,“ rýpl si.

Možnost završit trilogii však dává obrovskou hodnotu. „V celé kariéře jsem neměl jedinou odvetu a teď by to byla trilogie. Zajímavé,“ usmívá se. Přesvědčit by ho mohla zásadní informace. „Hlavní věc, kdy jsem si řekl, že do toho půjdu, by byly peníze. Mám určitý kontrakt, kde s tím nejde hnout. S Vlastem bych šel podle kontraktu, ale když bych měl někomu darovat trilogii, tak bych to chtěl mít zaplacené. O dost lépe, než mám ve smlouvě. Vím, že Karel si za naší odvetu řekl raketu, kterou dostal. Bylo by to velké slovo do pranice,“ uvádí variantu, která překlápí misky vah právě pro trilogii s Terminátorem.

„Nechci se ale dostat do fáze kariéry, kdy budu brát zápasy za peníze. Nikdy to tak nebylo, byť tu kolovaly různé fámy. Pro mě to vždy bylo o sportu a bojím se, aby se to tady nezlomilo. Hledám si motivaci, abych předvedl lepší výkon než v posledním zápase,“ rozesmál se, neboť celý duel probíhal nezáživně u pletiva. „Můžu dát ruku do ohně, že neuvidíte to samé, co na jaře. Vypustit šelmu z vodítka a ideálně zápas ukončit před limitem,“ říká šampion.

Karlos Vémola vyzývá k odvetě Patrika Kincla. Vyslyší ho? Video : Sport.cz

Definitivní rozhodnutí nepřišlo, o tom rozhodnou až následující dny. „Nevybírám z dobré a špatné možnosti. Oba zápasy jsou dostatečně zajímavé a velké. To je nejlepší pozice, jak pro mě, tak pro Oktagon a pro fanoušky,“ vysvětluje Kincl, jenž na svých sociálních sítích nechal fanoušky hlasovat právě o tom, s kým by se v rámci turnaje Oktagon 51 měl poměřit. Výsledky byly vyrovnané, byť pár procent hrálo pro Čepa.