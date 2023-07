Kotalíkův incident se odehrál v roce 2018, kdy na diskotéce bránil svou tehdejší přítelkyni před neznámým mužem, kterého měl napadnout natolik, že z toho byly trvalé zdravotní následky. Následoval čtyřletý pobyt za mřížemi, přičemž část trestu byla za dobré chování odpuštěna a český bijec opustil věznici na konci roku 2021. Není proto divu, že se jej skandální video kolem Růžičky úzce dotýká.

„Až do té doby jsem se považoval za neprůstřelného. Říkal jsem si, že se mi nic extra stát nemůže, ani soud jsem nebral vážně. Najednou jsem všechno schytal ve dvou měsících, kdy jsem dostal všechny rány od života, co šly. Už chápu, že to není žádná sranda," řekl se vší vážností Kotalík v dubnu roku 2022.

Foto: Oktagon MMA Bojovník Michal Kotalík se v roce 2022 po 4 letech vrátil do klece. Předtím pykal za těžké ublížení na zdraví.

Po dotazech ze stran fanoušků či médii přesto prolomil mlčení. „Je důležité si říct, že se tady neřeší to, že by měl někoho praštit na ulici. To se prostě stát může a tak to prostě je...Tady se ale řeší to video, které on sám přidal, a kde chlapa fackuje a vysmívá se mu," uvědomuje si Kotalík vážnost situace a zdůraznil, že se mu během vysvětlování těžko hledají slova.

„Ale k věci...To video je hnusné. Když jsem o té kauze jenom slyšel, tak jsem si řekl: jó dobrý. Bůhví, jak to bylo. Ale když jsem to viděl, tak jsem si řekl, že je úplně jedno, jak to bylo. Je to hnus a je to špatně. Nemělo by se to dít. Ať už je člověk zápasník, nebo ne. Je to prostě špatně," nikterak nesnižoval důsledky fyzického útoku, který je již v šetření policie.

Vyslal i vzkaz přímo k jednomu z nejtalentovanějších postojářů domácí scény. „Uvědomuji si, že mu teď není vůbec dobře a není to pro něj dobrá situace. Za sebe, jako člověka, který si něčím podobným prošel, si tak nějak troufám říct, že vím, co ho teď asi bude čekat. Ať se prostě vyse*e na jakékoliv výmluvy – kdo, co nebo jak. To video je prostě mimo, přes všechny čáry. Ať si vysype popel na hlavu," radí Kotalík. „Ať se všem omluví a postaví se k tomu jako chlap. Trest ho asi nemine, nebo nevím...Ať se k tomu postaví jako chlap a čelí důsledkům," pokračuje osmadvacetiletý bijec.

Srovnání se svým případem z roku 2018 ale odmítá. „To, že jsem k tomu připodobňovaný, je dost mimo mísu, je to o dost něco jiného. A kdo to nevidí, tak je buď idiot, a nebo to vidět nechce," rozpovídal se Kotalík, který dal za vyjádření kredit i spoluzakladateli organizace Oktagon MMA Ondřeji Novotnému, podle něhož není srovnání obou případů na pořadu dne. „Ondra naprosto správně řekl, že obě situace jsou naprosto nesrovnatelné."