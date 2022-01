UFC? Zatím mě nekontaktovala. V případě nabídky bych se musel rozmyslet, říká Růžový panter

„Jestli mě kontaktovali? Tak to nevím, to by mi Pavel Touš (manažer) řekl. Záleželo by na podmínkách. V Oktagonu se mám dobře, jsem jedna z hlavních hvězd, což mi vyhovuje. Kdybych přišel do UFC, tak tam nejsem skoro nic. Záleželo by na podmínkách, kolik by nabídli peněz, musel bych si to probrat v hlavě a pořádně se rozmyslet," znělo ve vysílání.