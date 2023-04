Velké trable při Vémolově návratu: Soupeř znovu nenavážil. Terminátor na boj přesto kývl

Bojovníci sobotního turnaje Oktagon 41 v Liberci mají naváženo. Pochopitelně největší pozornost se stáčela kolem Karlose Vémoly, který se do klece vrací po dlouhých devíti měsících. Jeho boj s rodákem z Americké Samoy Alem Matavaem měl menší háček. Druhému jmenovanému nepomohla ani dohoda o nové váze (92 kg) a opětovně se nevešel do stanoveného limitu. A to o více než 3 kg! Nic na tom nezměnil ani druhý pokus, zápas ale přesto proběhne. Pro Vémolova soupeře ovšem nemají v organizaci pochopení. „Asi ho vidíme naposledy,“ připouští spoluzakladatel Ondřej Novotný.

Al Matavao opět o hodně převážil. Karlos Vémola i přesto zápas v Liberci chceVideo : Sport.cz

Souboj Vémoly s Matavaem měl přitom proběhnout v domluvené váze do 89 kilogramů. Den před vážením ale přicházely signály o tom, že rodák z Americké Samoy se do limitu nedokáže vejít, a po domluvě tak došlo k úpravě. Nová váha tedy činila 92 kilogramů. A zatímco sedmatřicetiletý Terminátor si počínal ve velkém stylu a na váhovém pultíku se ukázalo 91,6 kg, o poznání hůř na tom byl jeho rival. Převážil hned o 3,3 kilogramů (95,3). Do 92 kg neshodil ani při druhém pokusu, oproti původním váze totiž ubral pouhých 400 gramů (94,9). Zápas proti Terminátorovi přesto proběhne, Vémola navíc vyfasuje část soupeřovy výplaty do kapsy. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma) „Karlos to bere tak i tak. Věděl o tom od včerejška. Díky tomu pošetřil stres při shazování. Přesto na tom na váze byl dobře," je rád promotér organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný. "Každopádně to smrdí neprofesionalitou, čtyřikrát za sebou je fakt hodně," uvědomuje si Novotný. Jak bylo řečeno, pro Matavaa se nejednalo o první problém s váhou. Naposledy tomu tak bylo v prosinci na turnaji v Ostravě, kde dokonce převážil o 5 kilogramů. „Přijel hodně těžký. Stěžoval si, že přiletěl o den později. Je to ale už moc. Dokonce jsme mu to dali i do smlouvy. Když se ale s někým nedá domluvit, tak se nedá nic dělat," mrzí spoluzakladatele největší tuzemské organizace. Vémola nemá se soupeřovým porušením dohody problém, na zápas kývl i tak. „Pro něj je ten zápas o testu, nikoliv o penězích, které dostane z váhy Matavaa. Matavao je zkrátka Matavao a asi ho vidíme naposledy," připouští Novotný fakt, že se pro zkušeného bojovníka dost možná jedná o poslední zápas v organizaci. Gustavo Lopez musel při vážení do naha, jeho soupeř v boji o titul Jonas Magard na pohoduVideo : Sport.cz Druhým váhovým hříšníkem byl český zápasník Jan Malach, který pro změnu převážil o 1,6 kilogramů. Do domluvené váhy se rovněž nevešel ani při druhém pokusu, k boji proti Ebrahimu Hosseinpourovi přesto dojde. Bez problémů se naopak obešla titulová bitva v bantamové váze mezi šampionem Jonasem Magardem a prozatímním králem Gustavem Lopezem, který si ke zdolání váhy pomohl i svlečením veškerého oblečení.