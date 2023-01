Dlouhé měsíce se o tom spekulovalo, nyní je vše oficiální. Bývalý šampion polotěžké divize slavné UFC Jon Jones je zpět. Američan tak problematické období, během něhož se z obávaného bojovníka stal muž na hraně zákona, definitivně hodil za hlavu a v kleci se představí poprvé od února roku 2020, kdy na body porazil Dominicka Reyese.

Pětatřicetiletý Američan se navíc ihned představí v titulovém duelu. UFC naplánovala jeho duel na 4. březen, kdy se bude bojovat o pás těžké váhy s Francouzem Cirylem Ganem, který v minulosti o něj již jednou neúspěšně bojoval. Realizaci duelu pomohl i fakt, že se s UFC loučí její těžkotonážní šampion Francis Ngannou, který nejen, že opustí vrata zápasnické „Ligy mistrů", ale rovněž odmítl možnost stát se nejlépe placenou těžkou váhu v historii.

Ciryl Gane will face Jon Jones for the vacant heavyweight title at UFC 285 💪 pic.twitter.com/iWy2MKMUiM — ESPN MMA (@espnmma) January 15, 2023

„Nabídli jsme Francisovi takové podmínky, které by z něj udělaly nejlépe placenou těžkou váhu v historii této společnosti. Bral by víc než Brock Lesnar, víc než kdokoli jiný. On tuto dohodu ale odmítl. Už v minulosti jsem řekl, že když tu někdo nechce být, tak tu být nemusí," potvrdil White na tiskové konferenci.

UFC se tak loučí s jedním z nejlepších bojovníků. „S Francisem jsme jednali dva roky. A vzhledem k tomu, že je po operaci kolena, tak si nemyslím, že by byl schopen v březnu naskočit do akce. Myslím si, že jeho zdravotní problémy mají co dočinění s tím, jak se rozhodl. Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, ale prostě to nevyšlo. Je to druhý člověk, se kterým jsme se nedohodli. Tím prvním byl Fjodor Jemejlaněnko, teď je to on," pokračoval slavný šéf.

Pro Ngannoua by údajně byl zápas s Jonesem velký risk. „Myslím, že nechce riskovat. Měl jít proti Jonu Jonesovi, nejlepšímu bojovníkovi všech dob, a zkrátka je pro něj rozumnější bojovat někde, kde mu za snadné soupeře dají hodně peněz. To my ale neděláme," konstatuje třiapadesátiletý White. „Ať se rozhodně udělat cokoli, byla to zábava, když tu byl. Přeji mu to jen to nejlepší, všechno dobré," doplnil.

🚨 Énorme surprise ! L'UFC vient de diffuser sur l'écran de la T-Mobile Arena de Las Vegas que Gane 🇫🇷 affrontera Jones 🇺🇸 pour la ceinture mondiale des poids lourds, le 4 mars prochain à l'#UFC285 ! 🎥 Images exclusives @RMCSportCombat pic.twitter.com/A3vcAo1W8U — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) January 14, 2023

Situace je to ale více než příhodná pro Francouze Gana, který bude mít druhou šanci ukořistit titul. V roce 2022 totiž na body nestačil právě na šampiona Ngannoua. „Jonese jsem vyzýval, protože jsme všichni věděli, jaká je situace kolem něj a Francise. Netrvalo dlouho a můj zápas byl potvrzen, za což jsem šťastný. Je to opravdová výzva," přiznává rodák z Paříže.