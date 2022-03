Vémola aktuálně dělá vše pro to, aby se po zranění vrátil zpět do klece, kde by se již v průběhu letošního roku mohl znovu představit. Nyní turnaj OKTAGON 31 v pražské O2 Areně sledoval atypicky z role diváka, a to hned z první řady. „Mám ohromnou radost, že MMA bylo zpátky v O2 Areně," neskrýval nadšení Vémola.